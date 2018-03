Nino Formicola/ Video, Gaspare è in lotta continua con i Naufraghi (Isola dei Famosi 2018)

Nino Formicola, alias Gaspare dell'Isola dei Famosi 2018, continua ad essere nervoso con i compagni. Dalla tenda alla legna, gli scontri sono stati tanti.

Nino Formicola (Gaspare) - Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 ha messo in ginocchio Nino Formicola ed il resto dei Naufraghi a causa del maltempo. Mentre le ultime tensioni fra il comico e Amaurys Perez si sono risolte, il tempo ha deciso di abbattersi sui Naufraghi. In particolare Gaspare ha vissuto una nottataccia davvero brutta, sia perché si è ritrovato al centro di uno scroscio d'acqua sia perché al mattino successivo si è risvegliato con qualche doloretto fisico. In piena notte, Nino è dovuto correre inoltre ai ripari per salvare la legna, che in modo inspiegabile si trovava all'esterno del riparo. Per questo ha chiesto spiegazioni ad Alessia Mancini e Bianca Atzei, cercando di capire per quale motivo nessuno del resto del gruppo abbia cercato di aiutarlo in un'impresa così importante per la sopravvivenza di tutti. "Il menefreghismo più totale", ha borbottato fra sé e sé mentre cercava di scaldarsi grazie al primo fuoco della giornata. Clicca qui per vedere il video di Gaspare all'Isola dei Famosi 2018.

LO SCONTRO CON AMAURYS PEREZ

Brutti momenti per Nino Formicola, alias Gaspare, all'Isola dei Famosi 2018. A causa del maltempo, il Naufrago si è ritrovato ad entrare in contrasto con Amaurys Perez per via della visione diversa di come tirare il telo superiore della tenda. Il comico non ha infatti digerito alcuni consigli che gli sono stati dati dall'ex campione di pallanuoto, ricordandogli così di aver fatto spesso lo stesso tipo di compito e di aver avuto successo. Gaspare però ha cercato di sottrarsi al confronto pacifico, finendo per manifestare un forte nervosismo che ha infiammato ancora di più gli animi. La situazione è peggiorata quando anche Franco Terlizzi ha concordato con Amaurys sul fatto che Nino eviti sempre di spiegarsi, lasciando che il nervosismo prenda il sopravvento. Alessia Mancini alla fine è riuscita a risolvere tutto, riportando i tre concorrenti alla tranquillità. Il comico infatti ha ironizzato in seguito con Perez, sottolineando che ognuno di loro ha portato un goal a casa. Clicca qui per vedere il video di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018.

LE ORIGINI DELL'ESSERE UMANO SPIEGATE A FRANCO TERLIZZI

Nino Formicola e Franco Terlizzi formano la strana coppia dell'Isola dei Famosi 2018. Gaspare e l'ex pugile divertono infatti il pubblico da casa con il loro nuovo ruolo di insegnante e allievo, grazie alle domande e curiosità che Franco porge spesso all'amico. In una delle ultime giornate, il nip del reality ha infatti chiesto spiegazioni a Gaspare riguardo alle origini dell'uomo ed all'età della pietra. Sembra che l'ex pugile non riuscisse a capacitarsi di come gli esseri umani potessero discendere direttamente dalle pietre, creando un altro siparietto comico con l'artista: un momento divertente sia per i telespettatori che per Gialappa's. Il discorso alla fine si è allargato dalla visione diversa fra scienza e religione fino a cosa succede dopo la morte. Nino ha cercato di spiegare a grandi linee quale siano le diverse visioni, ma senza entrare troppo nel dettaglio, rispettando il punto di vista del compagno.

© Riproduzione Riservata.