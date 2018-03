PAOLA DI BENEDETTO/ La storia con Francesco Monte è solo una montatura? (Isola dei Famosi 2018)

Paola Di Benedetto fa infuriare i fan dell'Isola dei Famosi 2018 per alcune sue dichiarazioni su Francesco Monte e risponde alle accuse di Eva Henger.

Paola Di Benedetto e Francesco Monte - Isola dei Famosi 2018

Paola Di Benedetto affronta il format digitale dell'Isola dei Famosi 2018, La chiave. L'ex concorrente ha risposto infatti ai tweet dei fan sui social, fra cui molti acidi e velenosi. Alcuni infatti credono che l'ex Madre Natura sia dotata di una simpatia pari a quella di "un pop corn che si incastra nel molare". E non solo perché anche il suo flirt in corso con Francesco Monte viene messo in discussione, dato che agli occhi di qualcuno l'ex tronista avrebbe iniziato a mancarle solo durante la settimana delle nomination. "Che pesantessa", si è limitata a rispondere la diretta interessata. Non è la prima volta infatti che si ritrova a dover affrontare determinate accuse, per via della sua iniziale freddezza nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Un argomento quindi già più che affrontato in diversi momenti. Fra i diversi cinguettii anche uno datato di Vladimir Luxuria, che all'epoca del primo bacio fra la Di Benedetto e Monte aveva già detto la sua: "Credo all'amore tra Paola e Francesco come sto credendo a tutte le promesse elettorali". Clicca qui per vedere il video di Paola Di Benedetto.

SMENTITE LE ACCUSE DI EVA HENGER

Paola Di Benedetto non si è lasciata subito andare a Francesco Monte. L'Isola dei Famosi 2018 li ha visti entrambi protagonisti di un tentennamento avvenuto fin dai primi momenti, come rivelato dall'ex Madre Natura su un'intervista a Fanpage. Il primo bacio li ha uniti però a soli quattro giorni di distanza dall'inizio del programma, nonostante le reticenze della modella. Dopo tutto usciva da poco da una relazione con Matteo Gentili e questo la spingeva forse a tenere il freno a mano tirato. A suo dire invece l'atteggiamento di Francesco era del tutto opposto, tanto che cercava sempre di parlarle ed avvicinarsi. Impossibile per Paola non esprimersi anche sulla questione canna-gate, uno scalpore che le ha arrecato molto dispiacere e che l'ha coinvolta in prima persona. Eva Henger infatti ha affermato di aver visto anche lei fumare marijuana al fianco di Monte ed altri concorrenti, ipotesi tuttavia che l'ex Madre Natura ha smentito anche in questa nuova occasione.

CON FRANCESCO MONTE NON E' UNA STORIA D'AMORE?

In seguito alle accuse di Matteo Gentili, Paola Di Benedetto è voluta intervenire in tv per rispondere all'ex fidanzato. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha approfittato di Domenica Live per rivelare la sua versione in merito al presunto riavvicinamento che avrebbe avuto con il calciatore a ridosso del reality. Secondo Gentili sarebbe sfociato tutto in un bacio ed una speranza che la loro relazione potesse ritrovare una nuova partenza. L'intervista in realtà si è spostata subito verso Francesco Monte e la loro storia d'amore in corso. Anche in questo caso, come già accaduto a Verissimo, la modella ha voluto sottolineare che si tratta ancora di una frequentazione. I due vogliono infatti valutare bene i passi da compiere, ma le sue parole hanno fatto arricciare il naso a tanti fan che tifano per l'ex tronista di Uomini e Donne, soprattutto dopo la scottatura vissuta con l'ex Cecilia Rodriguez.

