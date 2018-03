PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 20 marzo 2018: Toro in grande crescita, energia positiva per l'Ariete

Oroscopo di Paolo Fox, oggi martedì 20 marzo 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: Toro in grande crescita, energia positiva per l'Ariete, Vergine sale alla ribalta per la primavera

20 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 20 MARZO 2018

Ora è il momento di andare a vedere da vicino i segni zodiacali dell'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo dai segni di Vergine e Sagittario. Vergine: la primavera inizia il ventuno, mentre i nati sotto questo segno possono già festeggiare un inizio di stagione in anticipo. Bisogna recuperare fiducia negli incontri che potranno verificarsi in questi giorni. In questo momento di marzo vi è un grande recupero psicofisico. Se vi sono stati dei problemi sia sentimentali che fisici ora le cose miglioreranno. Non bisogna sottovalutare gli incontri sia in amore che anche nel lavoro. Sagittario: ci sono delle stelle abbastanza tranquille. Questo non è qualcosa di positivo, perché spesso se ci si annoia alla fine si combinano guai. Non si è molto amanti del rimanere fermi. Per coloro che hanno una storia d'amore con qualcuno di questo segno, se si nota una forma di malessere, non è nella coppia ma dal punto di vista strettamente personale. Bisogna essere prudenti e cercate di non perdere troppo facilmente la pazienza.

TORO CHE CRESCITA, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox. Cresce il segno del Toro che vede l'entrata positiva della Luna nel segno. Ad aprile Venere e maggio Urano daranno sicuramente manforte. E' un periodo in cui le cose stanno andando decisamente bene, ma i tanti cambiamenti potrebbero creare anche un po' di preoccupazione. Grande impennata per l'Ariete che vive un momento di energia positiva in arrivo. Calano le quotazioni del Leone costretto a delle difficoltà a causa di una Luna dissonante che crea uno stato di pigrizia e sonnolenza. Stessa situazione per i nati sotto il segno dello Scorpione con la Luna dissonante e una giornata che finirà per essere distratta, lontana dal regalare le soluzioni che si vanno cercando da fin troppo tempo. Non ci si deve però rassegnare nel perseguire la felicità che è raggiungibile soprattutto se si prova a lavorare con intelligenza e grande sacrificio.

VERGINE ALLA RIBALTA, SEGNI AL TOP

Partiamo con l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 marzo 2018, dai segni zodiacali al top. Momento di grandi soddisfazioni per i nati sotto il segno dei Pesci che avranno successi sia per quanto riguarda il lavoro che ancora di più nel campo sentimentale. Martedì sarà una giornata davvero molto interessante per la Bilancia. Sono diversi gli impegni nel mondo del lavoro, ma di certo qualche scelta fatta con troppa fretta può creare anche un po' di preoccupazione. Vergine alla ribalta con la Primavera che sembra essere davvero già iniziata. L'unico rischio è quello di lasciare ancora una volta da parte l'amore, che viene considerato da alcuni come una strada di ripiego dalla vita professionale. Grande ondata di energia per l'Ariete che sicuramente si sente protagonista di un buon momento. L'unico riguardo è quello di cercare di far incanalare l'energia nella giusta direzione. Attenzione a prendere in considerazione l'amore con attenzione.

