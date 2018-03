Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso ospita Paola Di Benedetto (oggi, 20 marzo 2018)

Oggi, martedì 20 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso ospita Paola Di Benedetto, ex naufraga dell'Isola dei famosi.

Oggi, martedì 20 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, condotto da Barbata D’Urso. Ieri il programma pomeridiano ha fatto compagnia a 2.218.000 spettatori con il 18% di share nella prima parte, a 2.437.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte, e a 2.385.000 spettatori con il 16.3% nella terza. Questo pomeriggio nel salotto di Barbara D’Urso ci sarà Paola Di Benedetto, la ex naufraga dell’Isola deo Famosi, che ha annuciato la sua presenza sui social. La Madre Natura di Ciao Darwin, 22 anni, è al centro del gossip per la sua relazione con Francesco Monte. I due si sono conosciuti sulle spiagge dell’Honduras ma la loro conoscenza è stata interrotta con l’abbandono del reality da parte dell’ex tronista dopo lo scoppio del “canna-gate”. Ora che Paola è rientrata in Italia, dopo l’eliminazione di un paio di settimane fa, i due sembrano insperabili. “Non temo il paragone con Cecilia Rdorgiuez, siamo diverse. E poi, quando lo guardo negli occhi, mi rendo conto che i sentimenti di Francesco verso di lei sono finiti e che ha finalmente il cuore libero”, ha detto la modella intervista da FanPage.it.

La relazione con Matteo Gentili

Paola Di Benedetto è stata ospite di Barbara D’Urso anche durante l’ultima puntata di Domenica Live in cui ha visto per la prima volta le dichiarazioni dell’ex compagno Matteo Gentili. La vicentina ha raccontato la sua versione dei fatti e risposto alla accuse del ragazzo: “Lo comprendo, non sono arrabbiata con lui. Io però ero stata molto chiara e poi non c’è un momento, un lasso di tempo preciso che debba trascorrere, in cui due persone si lasciano, quand’è il momento che una persona ha il diritto di rifarsi una vita, o incontrare un’altra persona? Può succedere dopo due mesi o dopo due giorni”. Paola Di Benedetto ha aggiunto che la loro storia era finita prima della sua partenza per l’Isola, nonostante quel famoso bacio del 31 dicembre: “Questa relazione non è finita per un motivo ben preciso: non c’è stato un tradimento o un litigio duro, è finita semplicemente perché è scemato il sentimento da parte mia”.

