ROSA PERROTTA/ Si schiera con Marco Ferri, influenzerà il televoto? (Isola dei famosi 2018)

Rosa Perrotta confida all’amica Elena tutta la propria approvazione rispetto al comportamento che sta tenendo il compagno d’avventura Marco Ferri.

20 marzo 2018 Francesca Pasquale

Rosa Perrotta a L’Isola dei famosi

Continua l’avventura all’Isola dei Famosi 2018 per la bellissima Rosa Perrotta che giorno dopo giorno, ha dimostrato una eccezionale tempra riuscendo a superare tutte le insidie di vivere su un’isola caraibica come la mancanza del cibo e di una sistemazione ottimale. Una situazione piuttosto lontano dalla ‘normalità’ a cui era abituata nella vita di tutti i giorni. Nella scorsa settimana la concorrente originaria della provincia di Salerno ha avuto qualche piccolo attrito con alcuni concorrenti ed in particolare ha sottolineato all’amica e collega di avventura Elena Morali, quanto detto da Gaspare a proposito di un comportamento normale rispetto ad un errore commesso da un’altra persona. Mentre Gaspare ha rivendicato il diritto di enfatizzare quanto accaduto, Rosa non la pensa alla stessa maniera rimarcando come non possa essere giusto soprattutto se la persona che ha commesso l’errore immediatamente si rende conto di quanto successo e prontamente presenta le proprie scuse facendo mea culpa: A casa mia la normalità è dire non ti preoccupare, non è morto nessuno.. questa è la normalità per me.. “. Clicca qui per vedere il video dello sfogo di Rosa Perrotta.

ROSA PERROTTA, L’ENDORSEMENT A FAVORE DI MARCO FERRI

In un momento di confidenza notturna con Elena, Rosa Perrotta ha discusso del comportamento di Marco sottolineando come quest’ultimo incassi tutta la sua stima per come si stia giocando le proprie chance di arrivare alla vittoria del reality. Per la naufraga proveniente dalla Campania, Marco è l’unico concorrente che incarna in maniera fedele le caratteristiche ideali per meritare la vittoria in questo reality: “Stanno andando avanti persone che sono falsissime ipocrite e persone che si fanno avanti, ma non è che devono necessariamente vincere gli stacanovisti, quelli che si danno da fare e comunque sono manchevoli in altro.. cioè se ti devo dire una persona completa, bella, onesta che sta giocando bene che si sta adattando direi Marco.. solo Marco.. in effetti si sa adattare, onesto, dice quello che pensa.. mentre gli altri non lo so o si stanno nascondendo per paura di essere nominati..”. Clicca qui per ascoltare l’endoserment di Rosa Perrotta nei confronti di Marco Ferri.

