SEI MAI STATA SULLA LUNA?/ Su Rai 1 il film con Raoul Bova (oggi, 20 marzo 2018)

Sei mai stata sulla Luna?, il film in onda su Rai Uno oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Raoul Bova, Liz Solari, Giulia Michelini, alla regia Paolo Genovese. Il dettaglio della trama.

20 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

NEL CAST RAOUL BOVA E LIZ SOLARI

Il film Sei mai stata sulla Luna? va in onda su Rai 1 oggi, martedì 20 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola di genere commedia italiana che è stata realizzata nel 2015 da Rai Cinema in collaborazione con la Pepito Produzioni, la cui regia è stata curata da Paolo Genovese che ha dato il suo contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Enrico Vanzina, Carlo Vanzina, Riccardo Milani, Alessio Maria Federici, Pietro Calderoni e Gualtiero Rosella. Il montaggio è stato eseguito da Consuelo Catucci, il direttore della fotografia è Fabrizio Lucci e le musiche sono state scritte da Francesco De Gregori. Nel cast sono presenti Liz Solari, Raoul Bova, Giulia Michelini,. Pietro Sermonti, Simone dell’Anna, Dino Abbrescia e Nino Frassica senza dimenticare Neri Marcorè, Sergio Rubini e Sabrina Impacciatore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SEI MAI STATA SULLA LUNA?, LA TRAMA DEL FILM

Guia è una bella ed ambiziosa ragazza di origini spagnole che da alcuni anni vive a Milano dove dirige con successo una famosa rivista che si occupa esclusivamente di moda. Nelle varie impellenze lavorative, è costantemente assistita dalla propria inseparabile assistente Carola mentre nella vita privata si può dire abbastanza felice in ragione della relazione che da diversi mesi ha con Marco, un modello che ha come principale difetto l’ambizione. La sua vita molto snob e caratterizzata da eventi serali viene completamente stravolta dalla morte del padre. In particolare si trova costretta a viaggiare verso la Puglia per occuparsi della masseria che il suo genitore le ha lasciato in eredità. Si tratta di un posto magico nel quale Guaia praticamente ha trascorso i momenti felici della propria infanzia ma che ormai è soltanto uno sbiadito ricordo tant’è che ha la chiara intenzione di venderlo in pochi giorni e quindi ritornare alla sua vita mondana nel jet set milanese. Una volta tornata nella sua masseria qui ritrova il cucino Pino affetto da una forma di ritardo delle facoltà cognitive e soprattutto l’affascinante fattore Renzo per nulla contento della sua decisione di vendere il casolare con relativa terra in quanto da moltissimi anni se ne sta occupando lui e di fatto è la sua unica fonte di sostentamento. Il primo incontro tra Guia e Renzo è senza dubbio disarmante con la donna che si dimostra molto insensibile e l’uomo che non fa nulla per dimostrarsi maggiormente comprensibile e simpatico. Tuttavia con il passare dei giorni e la difficoltà di Guia nel vendere il casolare, si crea tra di loro una bellissima sinergia che porterà la donna ad intuire come la propria vita non sia esattamente felice.

