SHERLOCK HOLMES/ Su Italia 1 il film con Robert Downey Jr. (oggi, 20 marzo 2018)

Sherlock Holmes, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Jude Law, Rachel Mcadams e Mark Strong, alla regia Guy Ritchie. La trama del film nel dettaglio.

20 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST JUDE LAW

Il film Sherlock Holmes va in onda su Italia 1 oggi, martedì 20 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola d'azione e d'avventura del 2009 che rappresenta l'ennesima trasposizione cinematografica della celebre graphic novel ideata da Lionel Wigram, che vede protagonista il detective Sherlock Holmes con protagonista Robert Downey Jr.. La pellicola è stata diretta da Guy Ritchie, regista inglese che ha diretto film come Travolti dal destino, Operazione uncle e King Arthur - Il potere della spada. Inoltre ha curato la regia di Sherlock Holmes - Gioco di ombre, ovvero il secondo film della serie dedicata al detective Holmes. Gli interpreti presenti nel cast di Sherlock Holmes sono Jude Law, Rachel Mcadams, Mark strong e Eddie Marsan. Ottimo il riscontro del pubblico e della regia che ha premiato la pellicola sia in termini di incassi che di riconoscimenti cinematografici. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHERLOCK HOLMES, LA TRAMA DEL FILM

Il film esordisce con l'irruzione del detective Sherlock Holmes il del suo fedele aiutante Watson nel bel mezzo di una cerimonia sacrificale in cui sta per morire una fanciulla. Holmes ed il suo aiutante riescono ad arrestare Blackwood, un uomo già noto agli inquirenti per essersi macchiato degli omicidi di altre 5 donne in passato. L'uomo viene assicurato alla giustizia e pochi mesi dopo condannato a morte. Prima di morire però, Lord Blackwood promette a Holmes che riuscirà a tornare in vita risorgendo dagli Inferi. Difatti, all'indomani della sua morte, all'interno della tomba di Lord Blackwood viene ritrovato il cadavere un altro uomo. Holmes non si dà per vinto e, assieme a Watson, si intrufola nell'abitazione di Riordan, ovvero l'uomo il cuo cadavere è stato ritrovato nella bara di Blackwood. Poco dopo Holmes e Watson vengono tratti in arresto ma riescono a tornare in libertà grazie all'intervento di Sir Thomas, il padre del Lord Risort, che desidera a tutti i modi fermare l'avanzata inesorabile di suo figlio.

© Riproduzione Riservata.