SIMONE BARBATO/ Una penna nera lo avvicina a Francesca Cipriani: ma è troppo tardi? (Isola dei famosi 2018)

Simone Barbato durante un momento di relax sull’Isola racconta a Francesca Cipriani del proprio orgoglioso passato di alpino e di un sogno nel cassetto che spera di realizzare.

20 marzo 2018 Francesca Pasquale

Simone Barbato a L’Isola dei famosi

Puntata fondamentale per il proseguo dell’avventura di Simone Barbato in questa edizione 2018 de l’Isola dei famosi, quella che andrà in onda tra poche ore nella prima serata di Canale 5. Infatti, l’ex mimo di Avanti un altro, conoscerà direttamente dalla voce della conduttrice Alessia Marcuzzi se la sua partecipazione al reality di casa Mediaset andrà avanti o meno. Simone si trova in nomination e dunque a rischio eliminazione assieme a Marco Ferri e Jonathan. In attesa di conoscere l’esito del televoto e quindi il volere del pubblico del programma, la nomination sembra aver cambiato un po’ lo scenario esistente nei mari dell’Honduras con lo stesso Simone Barbato che pare aver messo da parte Elena dando maggiori attenzioni a Francesca Cipriani. Barbato sembra essere attratto dalla bella Francesca o quanto meno questo è quanto si evince dalle sue parole allorché ha più volte insistito sulla possibilità che potesse seguirlo a caccia di granchi: “Mi fai da assistente? Allora ci vieni.. Dai vieni con me. Mi fa piacere stare un po’ insieme”.

SIMONE BARBATO SI AVVICINA A FRANCESCA

A conferma di come Simone Barbato si sia piuttosto avvicinato a Francesca, si sono moltiplicati in questi giorni i momenti in cui i due hanno amabilmente chiacchierato del più e del meno. In uno di questi momenti, Simone ha palato di un suo passato da alpino in ragione di una precisa domanda fatta da Francesca che ha notato in lui una certa capacità nello scalare delle rocce. Francesca le ha chiesto: “Ma tu fai pure alpinismo, ste cose qui?”. Simone ha chiarito di essere un alpino ricordando l’orgoglio provato per aver fatto parte di questo corpo ed un sogno nel cassetto: “No ho fatto l’alpino non l’alpinismo, l’alpino a Merano.. io ho il cuore nella penna infatti vorrei tornare nelle forze di servizio per fare spettacolo per le truppe alpine in zone di guerra tipo Kabul.. vorrei fare degli spettacoli Là anche per i bambini del posto e per i militari.. sarebbe bellissimo… io quando tornavo a casa nei fine settimana, ero sempre con la divisa perché per me portare la penna era una cosa straordinaria, non mi sono mai sentito orgoglioso nella mia vita come quando portavo la penna di alpino.. era una roba per me incredibile”.

