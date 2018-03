STRISCIA LA NOTIZIA/ Ascolti al 20.9%: il tg satirico "vola" con Ficarra e Picone

Questa sera, martedì 20 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.

20 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ficarra e Picone

Questa sera, martedì 20 marzo, alle 20.40 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ficarra e Picone. Ieri, lunedì 19 marzo, Striscia è stato il programma più visto dell’access prime-time con 5.684.000 spettatori totali con il 20.9% di share e 23% sul pubblico attivo. Il programma di Canale 5 ha così registrato una nuova vittoria sul suo competitor “I Soliti Ignoti – Il Ritorno”, che su Rai 1 ha ottenuto 5.431.000 spettatori con il 20.1% di share. Stasera la puntata di Striscia la notizia anticiperà la diretta dell’Isola dei famosi: il tg satirico avrà altre indiscrezioni sul discusso reality? Ieri Valerio Staffelli si è sottoposto all’esame del capello, per dimostrare che non ha fatto uso di sostanze stupefacenti. In studio, oltre al duo comico, ci saranno le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva con i loro stacchetti.

Valerio Staffelli e i tapiri

Valerio Staffelli, celebre inviato di Striscia La Notizia, ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato alcuni segreti sulla consegna del famoso Tapiro d’Oro ai personaggi famosi, che richiede un grande lavoro: “Abbiamo una banca dati costruita con 21 anni di lavoro: quando vediamo e incontriamo i personaggi cerchiamo di capre dove abitano, dove lavorano, che spostamenti fanno, dove sono stati visti l’ultima volta e scrutiamo i loro social. […] Ed essere pronti a lunghe attese”, ha raccontato Staffelli. L’inviato di Striscia ha ricordato il lungo appostamento, durato 10 giorni, fuori la villa di Adriano Celentano. Gli ‘attapirati’ preferiti di Staffelli sono Fiorello e Belen Rodriguez, entrambi con 25 tapiri: “Io mi diverto, oro si divertono, andiamo a braccio. È una cuccagna”. Il sogno dell’inviato è di consegnare il tapiro a Donald Trump.

