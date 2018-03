Scintilla, Gianluca Fubelli/ Il fidanzato di Elena Morali: sarà lui la “sorpresa” speciale? (Isola dei Famosi)

Scintilla, Gianluca Fubelli, il fidanzato di Elena Morali: sarà lui la “sorpresa” speciale dell'ex Pupa? Staremo a vedere se la sua fidanzata verrà eliminata nel corso della puntata.

20 marzo 2018 Valentina Gambino

Scintilla, il fidanzato di Elena Morali

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 andata in onda lo scorso lunedì sera, Elena Morali ha fatto notare ad Alessia Marcuzzi di non avere mai ricevuto una sorpresa. L’ex Pupa infatti, ha sempre chiesto del fidanzato Gianluca Fubelli in arte Scintilla ma, per svariati motivi non è mai riuscita a parlare con lui. Nel frattempo, in Honduras hanno massicciamente alimentato il gossip secondo il quale Simone Barbato sarebbe letteralmente pazzo della bionda. Se la cosa potrebbe anche rivelarsi veritiera, appare superfluo invece che la Morali avesse con lui solo un semplice rapporto d’amicizia. Nonostante questo, in televisione si è voluto mettere in discussione perfino le nozze che Scintilla ed Elena preparano con amore ormai da diversi mesi. Dopo Elena Morali, anche il suo fidanzato ha fatto notare la sorpresa mancata: questa sera rimedieranno? Attualmente Elena si trova sull’isola che non c’è al fianco di Rosa Perrotta e tra le altre ipotesi, potrebbe anche terminare il suo percorso di gioco venendo eliminata senza ricevere nulla in cambio.

Scintilla ironizza sui social: niente sorprese per Elena?

Scintilla infatti, dopo la mancata sorpresa ad Elena Morali ha voluto sfogarsi tramite social, scrivendo: “Tutti i nominati hanno avuto la sorpresa, tranne Elena Morali”. Successivamente però, il messaggio del comico è proseguito con una vena molto ironica: “Ora… tolto l’occhio azzurro, i capelli, il fascino, l’addominale scolpito, la bravura come attore, e che diventa sempre più figo” aggiunge poi Gianluca Fubelli “Cos’ha Flavio Montrucchio più di me”. In ultimo, dopo aver taggato il marito di Alessia Mancini, Scintilla ha concluso: “Non rispondete per favore”. La passata volta, in Honduras con Elena c’è stata Nadia Rinaldi, per una intera settimana, in questo momento invece, ha dovuto condividere sette giorni in compagnia dell’ex tronista Rosa Perrotta. Tra loro c’è stato molto feeling e anche più di una battuta acida ai danni di Alessia Mancini. Staremo a vedere se stasera, durante il nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi, per l’ex Pupa ci sarà una sorpresa oppure no.

