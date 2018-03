Stefano De Martino/ Pensa a Santiago: “Avrò nuove storie da raccontare a mio figlio” (Isola dei Famosi 2018)

Stefano De Martino a L'Isola dei Famosi 2018: l'inviato della tredicesima edizione del reality show di Canale 5 sarà presente anche nella nuova puntata in onda martedì 20 marzo 2018.

20 marzo 2018 Fabio Morasca

Stefano De Martino a L'Isola dei Famosi 2018 (Web)

Stefano De Martino è l'inviato della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi che sarà in collegamento, direttamente dall'Honduras, anche durante lapuntata serale del reality show che andrà in onda martedì 20 marzo 2018, in prima serata su Canale 5. Il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, il talent show in onda su Canale 5, è stato recentemente intervistato dal settimanale Chi al quale ha parlato della sua esperienza professionale, ma anche umana, che sta vivendo in Honduras. Stefano De Martino sta vivendo l'Honduras da molte settimane e sta accumulando molte esperienze e ricordi che rimarranno con lui per sempre. Queste sono state le dichiarazioni del ballerino napoletano rilasciate a riguardo: "Quando tornerò a casa, avrò nello zaino nuove storie da raccontare a mio figlio. Storie di gente povera, ma felice e ospitale. E di un paradiso incontaminato. Il vantaggio di stare per tanto tempo in un luogo è poter abbandonare il punto di vista esterno da turista e assaporare concretamente gli usi e i costumi del paese in cui ti trovi".

STEFANO DE MARTINO: L'INTERVISTA A CHI

L'esperienza come inviato de L'Isola dei Famosi ha portato a Stefano De Martino soprattutto un insegnamento importante che è il seguente: "Uno dei miei posti preferiti è una piccolissima isoletta, Chachahuate, abitata da pescatori e dalle loro famiglie. Mi piace passare del tempo con i bambini di quest'isola, non hanno molto, ma sono felici. Forse questa è la cosa più bella che ho imparato da queste persone: la felicità è nella condivisione. Che tu abbia poco o tanto non importa, l'importante è avere qualcuno con cui condividerlo". Nonostante l'esperienza dell'Isola dei Famosi, quindi, può essere definita assolutamente positiva, l'inviato di questa tredicesima edizione del reality show sta ricevendo anche delle critiche. Lory Del Santo, intervistato dal settimanale Vero, ad esempio, ha dichiarato a Stefano De Martino viene riservato poco spazio. Quella della Del Santo, quindi, non è una vera critica ma un'osservazione, certo, poco lusinghiera: "Il fatto è che danno poco spazio a Stefano e meriterebbe di più. Quindi, risulta un po’ burattino".

LE CRITICHE PER LE BATTUTE A FRANCO

Stefano Bettarini, anche lui ex inviato dell'Isola dei Famosi, invece, ha preferito dare una serie di consigli a Stefano De Martino. L'ex calciatore, con alcune dichiarazioni rilasciate in passato, aveva definito l'operato di Stefano De Martino "senza infamia, né lode". Queste, invece, sono state le nuove dichiarazioni pubblicate dal settimanale Spy: "Conosco le difficoltà che sta affrontando. Un consiglio: più sorrisi, spontaneità e coinvolgimento. Da rivedere completamente l'outfit". Ultimamente Stefano De Martino ha fatto parlare di sé anche per alcune battuterivolte a Franco Terlizzi, il concorrente non-famoso di quest'edizione de L'Isola dei Famosi. Durante la prova ricompensa, infatti, l'inviato de L'Isola dei Famosi ha sottolineato con qualche battuta la forma fisica di Franco Terlizzi: "Guardarlo dal basso, vi assicuro che è uno spettacolo. Speriamo che la corda non si spezzi. Franco sembra un ippopotamo". I fan di Franco, e non solo, non hanno apprezzato le battute e hanno manifestato il loro disappunto ovviamente sui social network.

