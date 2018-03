THE AMAZING SPIDER-MAN 2: IL POTERE DI ELECTRO/ Su Rai 4 il film con Andrew Garfield (oggi, 20 marzo 2018)

The Amazing Spider-man 2: Il Potere di Electro, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Andrew Garfield e Emma Stone, alla regia Marc Webb. Il dettaglio.

Il film The Amazing Spider-man 2: Il Potere di Electro va in onda su Rai 4 oggi, martedì 20 marzo 2018, alle ore 21.00. In questo nuovo capitolo, l'Uomo Ragno dovrà fare i conti con il suo passato ed affrontare due nuovi nemici, rischiando di perdere l'unica donna che ama. The Amazing Spider-man 2 fa parte di un filone cinematografico diverso dall'epopea diretta da Sam Raimi, composta dai film Spider-man, Spider-man 2 e Spider-man 3. Il film The Amazing Spider-man 2 è stato anticipato dalla pellicola The Amazing Spider-man, uscita al cinema nel 2012 e diretta sempre da Marc Webb. Nei panni dell'eroe mascherato non troviamo più Toby McGuire ma un giovanissimo e talentuoso Andrew Garfield, già noto al grande pubblico per la sua partecipazione al film Non lasciarmi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Nuove avventure attendono Spider-man, che in questo nuovo episodio dovrà affrontare un suo vecchio amico d'infanzia. Harry Osborn, infatti, fa ritorno a casa dopo la morte di suo padre, malato da tempo per una disfunzione genetica che solo il sangue dell'Uomo Ragno potrebbe guarire. Peter però decide di non aiutare il suo amico provocando l'ira di Harry. Quest'ultimo finisce per iniettarsi un siero che guarisce la sua sindrome genetica ma che lo trasforma in un mostro mutante, Goblin, che odia profondamente Spider-man. Intanto la vita privata di Peter non va a gonfie vele. Peter, Infatti, decide di lasciare la sua fidanzata Gwen per proteggerla. Nello Scontro finale, Goblin scoprirà la vera identità di Spider-man e che il suo caro amico d'infanzia Peter è in realtà l'eroe mascherato che tanto odia. Finirà così per accanirsi contro la povera Gwen, che morirà dopo un incredibile lancio nel vuoto a cui Peter alias spider-man non riuscirà a porre rimedio.

