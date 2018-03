THE SINNER/ Anticipazioni del 20 marzo 2018: che cosa è successo quella notte di luglio

The Sinner, anticipazioni del 20 marzo 2018, in prima Tv su Premium Stories. I ricordi di Cora diventano nitidi: emergono le verità sul suo passato.

The Sinner, in prima Tv assoluta su Premium Stories

THE SINNER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Premium Stories di oggi, martedì 20 marzo 2018, andrà in onda un nuovo episodio di The Sinner, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Part VII". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Mason (Christopher Abbott) è costretto a nascondersi ad un passo dalla porta di JD (Jacob Pitts), per via di due uomini che stanno uscendo in quel momento dalla porta. Una volta entrato, scopre che lo spacciatore è stato ucciso in modo brutale e decide di avvisare la Polizia in forma anonima. Si disfa poi della pistola gettandola in un lago nelle vicinanze. Intanto, Ambrose (Bill Pullman) è di nuovo da Sharon (Meredith Holzman), ma visto che il detective ha un malore durante il rapporto, la donna decide di interrompere tutto. Grazie alla sorveglianza presente a casa di JD, la Polizia individua l'auto di Mason e la Farmer (Joanna Adler) decide subito che è colpevole. Ambrose invece crede che la morte della vittima sia collegato con quanto accaduto a Cora nel 2012 ed i suoi recenti ricordi. Nel passato, Cora continua a frequentare JD e scopre che ha una relazione parallela anche con Maddie (Danielle Burgess). Nel presente, Mason racconta la dinamica dei fatti alla Polizia e decide di rivelare la verità anche sulla pistola. Ambrose invece fa un nuovo tentativo per riavvicinarsi alla moglie e realizza che per la donna non è la stessa cosa. Riceve poi una telefonata di Cora, che lo convince a farla uscire per portarla al club, nella speranza di ricordare qualcosa. Dopo aver fatto pressioni sulla Farmer, Ambrose riesce a fare in modo che la giudice Barret (Peggy Gormley) firmi il consenso, ricordandole un episodio accaduto anni prima. Nel passato, Phoebe (Nadia Alexander) viene ricoverata in ospedale per un aumento dei linfociti e JD cerca di convincere Cora che la sorella le sta bloccando la vita. Nel presente, Cora entra nel seminterrato del club ma non riesce a ricordare nulla. Convinta che non sia lo stesso posto delle sue visioni, accetta che Ambrose la riporti indietro. Nel passato, Phoebe intuisce che Cora vuole lasciarla per scappare con JD ed ha una crisi di pianto. Riesce così a convincere la sorella a mostrarle che cosa avviene in camera da letto fra lei e il ragazzo, spingendola a baciarla e sfiorarla. Nel presente, Cora chiede ad Ambrose di farle vedere la casa dei genitori e poi lo convince a tornare al club. Seguita dall'istinto, trova infine la casa dei cacciatori del 2012 ed inizia a ricordare.

ANTICIPAZIONI DEL 20 MARZO 2018, EPISODIO 7 "PART VII"

Cora e Ambrose si trovano ancora nella casa del cacciatore del club. Inizia a ricordare che cos'era successo la notte del compleanno di Phoebe, il diciannovesimo. Cora infatti è già d'accordo con JD per lasciare la casa dei genitori e si lascia convincere dalla sorella a portare anche lei al locale. Mentre Phoebe accetta dell'MDMA da JD, Maggie rivela a Cora che in passato un'ex fidanzata del ragazzo ha cercato di perdere la bambina gettandosi fra le auto in corsa. Giunta la chiusura del locale, Phoebe e Cora seguono JD ed altre persone fino al club. Qui incontrano Frankie Belmont, che riesce a conquistare Phoebe con poche frasi e la convincerà anche della possibilità che possa esserci un futuro fra loro. La ragazza finirà per ipotizzare di poter fuggire dalla casa dei genitori per stare con lui, ma più tardi inizia a stare male. Frankie infatti finirà per romperle lo sterno mentre cerca di praticarle un massaggio cardiaco, sulle note della canzone che anni dopo spingerà Cora ad ucciderlo.

