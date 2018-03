This Is Us 2/ Anticipazioni del 20 marzo 2018: l'ultimo gesto eroico di Jack

This is us 2, anticipazioni del 20 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. La notte dell'incendio, Jack inala troppo fumo e non riesce a superare il ricovero.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 20 marzo 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, intitolato "La domenica del Super Bowl". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: molti anni prima, una coppia di anziani decide di sbarazzarsi di alcuni vecchi oggetti prima di trasferirsi altrove e regala a Jack (Milo Ventimiglia) un vecchio fornello. In seguito, Jack e Rebecca (Mandy Moore) si preparano per guardare il Super Bowl insieme. Nel presente, Kate (Chrissy Metz) è costretta ad accettare di adottare un cane quando scopre che Toby (Chris Sullivan) ne vorebbe uno. Intanto, Beth (Susan Kelechi Watson) e Randall (Sterling K. Brown) accolgono gli inquilini ed illustrano il loro piano di ristrutturazione. Vengono raggiunti poi da Kevin (Justin Hartley), che decide di mettersi all'opera pur di non pensare a quanto sta vivendo. Nel passato, Randall sta frequentando una ragazza e Kevin mostra una leggera gelosia. Kate riceve invece una nuova richiesta dalla scuola di musica, ma rifiuta l'idea di Jack di essere ripresa con la telecamera mentre canta. Il padre però lo fa lo stesso cercando di non farsi vedere, ma Kate lo scopre e si arrabbia. Randall chiede poi a Jack di poter uscire con la sua nuova ragazza per il loro primo appuntamento. Kevin invece scopre che la fidanzata è stata accettata in un college importante e decide di raggiungerla dopo aver avuto una discussione con i genitori. Nel presente, Kate decide di prendere in adozione un cane per Toby, ma poco dopo cambia idea ricordando cos'è accaduto al suo cucciolo il giorno del Super Bowl. A causa di un'infestazione di scarafaggi, Randall è costretto alla fine a fare evacuare il palazzo e scopre da Kevin che sta cercando un modo per sfuggire alle proprie colpe. Nel passato, Rebecca e Jack rimangono da soli per la prima volta. Kevin decide di fare le sue scuse alla madre, ma rimanda al giorno seguente per parlare con il padre. Nel presente, Kevin decide di chiedere scusa a Sophie (Alexandra Breckenridge), che però decide di lasciarlo per sempre. Una volta a casa, riceve una busta con all'interno la collanina di Jack. Kate invece sceglie di fare marcia indietro ed adotta Audio, il cagnolino che voleva regalare a Toby. Nel passato, Jack si sveglia in piena notte e scambia due parole con Randall riguardo al suo primo appuntamento. Mette poi in ordine tutta la cucina e lascia un biglietto a Kevin in cui gli dice che gli vuole bene. Dimentica però che il fornelletto elettrico ha un guasto: il pulsante si riaccende poco dopo ed il cortocircuito provoca un incendio che in poco tempo divora tutto.

ANTICIPAZIONI DEL 20 MARZO 2018, EPISODIO 14 "LA DOMENICA DEL SUPER BOWL"

Ritorniamo a quella notte dell'incendio, nel 1998. Jack riesce a far uscire la famiglia dalla villa e ritorna all'interno per recuperare il cane di Kate ed i ricordi di tutti. Il troppo fumo tuttavia lo spinge ad essere ricoverato in ospedale, dove morirà tempo dopo. A 20 anni di distanza dalla morte di Jack, Kate continua a sentirsi in colpa per quanto accaduto al padre e guarda così tante volte l'ultimo nastro che le ha registrato di nascosto, da rompere la cassetta. Toby però riesce a farlo digitalizzare e Kate non può che pensare a quanto il padre lo avrebbe amato, dato che il fidanzato è in grado di renderla forte. Di fronte all'albero piantato in omaggio a Jack, Kevin si ripromette di rendere il padre orgoglioso di lui. Tess intanto confessa a Randall di aver bloccato le telefonate degli assistenti sociali, temendo che il padre sia alla ricerca di una nuova famiglia.

