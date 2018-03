UN POSTO AL SOLE/ Vittorio decide di aiutare Luca Grimaldi? (Anticipazioni 20 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 20 marzo: Anita è furiosa con Luca Grimaldi dopo avere scoperto la verità sul loro legame. Vittorio decide di aiutarli?

20 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

La puntata di Un posto al sole di oggi concederà ampio spazio ad una delle trame più interessanti del momento ovvero il legame tra Luca e Anita. Molti telespettatori avevano ipotizzato fin dall'inizio che il poliziotto fosse in realtà il padre della ragazza che, con il suo intervento, gli aveva permesso di uscire dal carcere. Ma, con il passare del tempo, tale tesi era caduta nel dimenticatoio, almeno fino a quando Grimaldi ha chiarito le ragioni del suo affetto verso la Falco. Vittorio si è quindi trovato ad avere un ruolo di primo piano in questa trama e anche questa sera sarù chiamato in causa dallo stesso poliziotto. Sarà proprio a Vittorio che Luca chiederà di intervenire per convincere Anita a perdonarlo e a concedergli una seconda possibilità. La giovane sarà infatti furiosa per la grande menzogna con la quale è cresciuta e non avrà nessuna intenzione di ascoltare le ragioni del padre. Sarà dunque il figlio di Guido a sbrogliare questa intricata matassa?

UN POSTO AL SOLE: SANDRO ALLA GUIDA DEI CANTIERI?

Un posto al sole tornerà oggi su Rai 3 a partire dalle ore 20:40, chiamando ancora in causa le vicende relative al ritorno di Alberto Palladini. Quest'ultimo ha approfittato fin dall'inizio del suo legame con Sandro, che apparirà sempre più succube delle richieste e delle pressioni dello zio. E proprio questa pericolosa amicizia, lo porterà a rivedicare un ruolo di maggiore importanza ai Cantieri, mettendo Marina in una situazione particolarmente complessa. Finirà per diventare il nuovo Amministratore Delegato dell'azienda di famiglia? Negli ultimi giorni, Michele è tornato alla riscossa, mettendo da parte la gelosia nei confronti di Emanuele e recuperando terreno agli occhi di Silvia. Questa sera la situazione finirà per evolversi ancora più dalla parte dell'ex giornalista. Silvia, infatti, comincerà a capire quanto Roversi sia in realtà una persona poco trasparente: riuscirà ad allontanarsi da lui prima che sia troppo tardi?

