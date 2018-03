UNA VITA/ Mauro tranquillizza Teresa: Cayetana non sarà più un ostacolo! (Anticipazioni 20 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 20 marzo: Mauro rassicura Teresa, ricordandole che non indagherà su nessun caso a lei vicino. Cayetana non sarà più un problema?

20 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Canale 5 trasmetterà oggi una nuova puntata di Una Vita, caratterizzata da un confronto chiarificatore tra Mauro e Teresa. La coppia troppo volte in passato si è fatta influenzare dalle pressioni delle altre persone, rinunciando ad un grande amore. Dopo la morte di Humilidad, è stata Cayetana il motivo di allontanamento per i protagonisti della telenovela spagnola che saranno ora più che mai decisi a non ripetere un simile errore. Teresa ha rischiato di perdere il suo grande amore e in futuro non permetterà che qualcuno si intrometta tra loro. Mauro sarà d'accordo con lei e le prometterà che non indagherà mai più su questioni che riguarderanno lei e Cayetana. La dark lady non rappresenterà dunque più un problema per loro? Questa volta, il poliziotto e la dolce maestra sembreranno davvero fare sul serio, convinti che niente e nessuno potrà separarli. Sarà davvero la volta buona?

UNA VITA: CAYETANA ATTENDE LA DECISIONE DEL GIUDICE

È vero che Mauro e Teresa non avranno più nessuna intenzione di farsi influenzare dalle altre persone, ma nella puntata di Una Vita di oggi la maestra avrà comunque un dovere da portare a termine. Il giudice l'ha nominata tutrice legale di Cayetana, lasciando la dark lady sotto la sua custodia. Ma è altrettanto vero che l'aggressione ai danni di Ursula potrebbe causare seri problemi alla Sotelo Ruz. Marquez dovrà infatti decidere se sia diventata pericolosa e debba essere trasferita in manicomio per evitare che si ripetano i fatti accaduti solo qualche giorno prima. Ad Acacias 38, Teresa e Fabiana saranno molto preoccupate per le sorti di Cayetana, che potrebbe ora fare i conti di nuovo con la giustizia. Tornerà a casa sana e salva? Celia accetterà di fingere davanti a tutti di formare una coppia felice insieme a Felipe. Ma nel suo cuore, crescerà sempre più l'interesse verso Cruz, tanto che metterà in pericolo la sua stessa libertà per aiutare il malvivente raggiungendolo nel suo covo...

