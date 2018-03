Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nilufar Addati pronta alla scelta: un gesto importante! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Classico. Nilufar Addati riporta Nicolò Ferrari in studio e bacia Giordano Mazzocchi: il cambiamento della tronista conferma che la scelta è vicina

20 marzo 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

Con la nuova registrazione di Uomini e Donne, al trono Classico arrivano importanti svolte. Nilufar Addati ha deciso di fare un importante passo indietro, mostrando un cambiamento nel suo modo di porsi ai corteggiatori. La tronista ha avuto grosse difficoltà con Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari, tanto che negli ultimi giorni quest'ultimo ha postato un eloquente messaggio che sembrava indicare una totale chiusura con Nilufar, accusata di aver "polverizzato" quello che c'era tra loro. La tronista ha però deciso di sorprenderlo, andando da lui e chiedendogli di tornare, richiesta a quanto pare accettata dal corteggiatore. D'altronde proprio Nicolò, intervistato su Uomini e Donne Magazine, ha ammesso: "Nilufar? E’ la donna giusta per me. Durante la prima esterna c’è stato un colpo di fulmine, cosa che mi è capitata pochissime volte".

NILUFAR PRONTA ALLA SCELTA: LA PROVA!

Nell'esterna che Nilufar ha deciso di organizzare per Nicolò Ferrari, come svela NewsUeD, la tronista si è scusata, chiedendogli di starle vicino e confessando di tenere molto a lui. È chiaro che la scelta della Addati sia ormai tra Nicolò e Giordano Mazzocchi, d'altronde proprio con quest'ultimo arrivano i progressi più importanti. Il corteggiatore ha deciso di portare Nilufar a ballare e qui, dopo un'intera serata trascorsa insieme, tra lei e Giordano ci sono stati più baci a stampo. Una Nilufar più sciolta, più propensa a vivere i suoi sentimenti senza timore quella apparsa in questa nuova registrazione di Uomini e Donne e che conferma il cambiamento della tronista in vista di un'imminente scelta.

© Riproduzione Riservata.