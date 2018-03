Uomini e Donne/ Giorgio Manetti risponde a Gemma e confessa: "Ecco qual è la mia donna ideale" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti torna a parlare del rapporto con Gemma Galgani e Tina Cipollari, poi svela: "Ecco qual è la mia donna ideale"

20 marzo 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

Non sono settimane semplici per Giorgio Manetti. Al Trono Over di Uomini e Donne, il cavaliere è ormai mira delle accuse di Gianni Sperti oltre che di gran parte del pubblico di Canale 5 a causa del comportamento avuto con Gemma Galgani oltre che per la presunta relazione segreta con Anna Tedesco. Ma il cavaliere, di fronte al caos scaturito da queste vicende, ha deciso ancora una volta di dire la sua e chiarire la sua posizione, partendo proprio dal rapporto con la Galgani. «Penso di essere stato sempre chiaro. - esordisce Giorgio in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - Con Gemma abbiamo trascorso bellissimi momenti. Ma poi la storia è finita e non capisco perché si ostini a voler tornare con me». Manetti poi aggiunge: «Lei mi attacca continuamente, ha detto che l’ho maltrattata, mi ha insultato. A un certo punto, preso dall’esasperazione, mi sono difeso».

GIORGIO MANETTI SVELA: "ECCO COME DEVE ESSERE LA MIA DONNA"

Spiega così Giorgio Manetti lo sfogo avuto nei confronti di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere vuole inoltre chiarire quale sia il rapporto con Tina Cipollari: «Tra noi c’è solo una grande simpatia. A volte i suoi comportamenti sono esagerati, ma non è certo la sola a usare dei toni alti». Insomma, alcuna "fiamma" tra i due, anzi, Giorgio Manetti è desideroso di trovare la donna della sua vita che corrisponda però a queste caratteristiche: «Cerco una donna di carattere come Giovanna D’Arco, che abbia la voglia di vivere di Sophia Loren, l’eleganza di Catherine Deneuve e la sensualità di Diane Lane». Di certo, non richieste da poco quelle di Manetti, che infatti ammette: «Mai negato di essere esigente. Non ho paura di stare solo, ma accanto a me voglio una persona forte, indipendente».

