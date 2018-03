Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico, video anteprima: dichiarazione d'amore di... (20 marzo)

Uomini e Donne, oggi 20 marzo 2018 in onda il trono classico. Confessione d'amore da Virginia Stablum per Nicolò Brigante; ancora baci per Mariano Catanzaro

20 marzo 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

La settimana di Uomini e Donne continua con la seconda parte del Trono Classico che non sarà priva di sorprese. Continua a complicarsi il trono di Nilufar Addati, che la scorsa settimana ha visto andare via tutti i suoi corteggiatori e che nella nuova puntata cerca di convincerli a rientrare. Chi però ha lasciato lo studio e non vuole tornare è anche Stefano che decide di andare via in quanto scontento del fatto che in studio si parli più dei suoi ristoranti che di lui come persona. Si passa poi al trono di Nicolò Brigante, ormai sempre più vicino alla scelta. Il tronista ha incontrato Virginia Stablum e la corteggiatrice ha fatto un importante passo in avanti, dichiarando di sentirsi innamorata di lui. Marta invece ha portato Nicolò a conoscere suo padre, passo per lei molto importante.

ANCORA BACI PER MARIANO CATANZARO

Virginia ne rimane scossa e in studio lamenta a Nicolò Brigante il suo comportamento, tanto da chiedergli di non portarla più in esterna fino alla scelta. Intanto Gianni Sperti torna ad accusare Marta e si torna sulla segnalazione che l'ha messa nelle scorse settimane in una posizione scomoda. Lo scontro tra i due si anima nuovamente e coinvolge anche Nicolò. Maria De Filippi chiede poi al tronista con quale delle sue due corteggiatrici voglia ballare e Nicolò sceglie Virginia, mentre Sara balla con Luigi. Si passa così al trono di Mariano che, dopo la scorsa puntata, é andato in camerino da Valentina e qui i due si sono baciati nuovamente, Stesso copione per l'esterna di Roberta: chiacchiere, chiarimenti e anche questa volta un bacio. (Clicca qui per il video anteprima)

© Riproduzione Riservata.