Valentina Pivati/ Uomini e Donne: nuovi baci con Mariano Catanzaro

Valentina Pivati è una delle corteggiatrici di Mariano Catanzato, tronista a Uomini e Donne. La ragazza varesina riuscirà a conquistare il napoletano?

20 marzo 2018 Redazione

Mariano Catanzaro

Al Trono Classico di Uomini e Donne alla corte di Mariano Catanzaro, oltre Roberta De Grazia e Federica Pattacini, c’è anche Valentina Pivati. La giovane varesina ha subito colpito il tronista napoletano che l’ha portata spesso in esterna. Valentina ha deciso di conquistare Mariano con la sua semplicità: durante un’esterna, infatti, ha portato il tronista nel supermercato dove lavora come cassiera. Mariano non ha nascosto di provare una forte attrazione nei suoi confronti e che Valentina ha tutte le caratteristiche che la sua donna ideale dovrebbe avere. Settimana scorsa Valentina ha minacciato di abbandonare lo studio dopo aver scoperto che la sua esterna con bacia è stata identica a quella con Marilisa e Roberta. Nella puntata di oggi, martedì 20 marzo, andrà in onda una clip in cui Mariano, dopo la puntata, è andato in camerino da Valentina. I due si sono baciati, ma il tronista ha ripetuto lo stesso copione anche nell’esterna con Roberta.

Il web critica il trono di Mariano

Al momento il trono di Mariano Catanzaro non sta riscuotendo molto successo. Il tronista è molto criticato sul web per i suoi atteggiamenti: “Vorrei sapere chi ha urlato all'entrata di Mariano, per andare a prenderla a calci. #uominiedonne”, “Maariano mi ha fatto schifo dal primo momento che ha messo il piede in quello studio con l'aria da clown almeno adesso la pensano un po' tutti così” e “Non ditemi che oggi dobbiamo subirci il trono di Mariano”, commentano alcuni utenti su Twitter. Fortunatamente c’è anche chi sdrammatizza: “Mariano quando ti bacia, ti succhia l’anima. Mariano è un Dissennatore. #misterorisolto #uominiedonne”.

