Valeria Marini/ Nuovo Scontro con Francesca Cipriani? (Isola dei Famosi 2018)

Valeria Marini sbarca all'Isola dei Famosi 2018 con un obbiettivo speciale: portare scompiglio romantico fra tutti i naufraghi presenti alle Honduras.

Valeria Marini è tornata all'Isola dei Famosi 2018 per la terza volta. Le Honduras la vedranno come inviata speciale della produzione, pronta a spiare il volto segreto dei concorrenti e non solo. Per la showgirl l'edizione di quest'anno e fin troppo spenta dal punto di vista dell'eros, se solo togliamo il bacio fra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. L'unico evento romantico avvenuto in quest'edizione: la spiaggia honduregna sta però per vivere il vortice stellare della Marini. Lo ha sottolineato durante l'ultima diretta e ribadito al settimanale Chi: sarà lei a portare scompiglio fra i concorrenti da quel punto di vista. E non solo per dare uno scossone ai Naufraghi, fin troppo concentrati sul lato survivor che sul fronte Cupido, ma anche ricordare l'altro volto del reality. Quello che va al di là delle riflessioni personali e delle valutazioni intime, forse un po' più leggero ma comunque molto interessante.

IL SUO OBBIETTIVO PERSONALE: RITROVARE L'AMORE

Pronta all'amore, il ruolo di Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018 non riguarderà solo i concorrenti, ma anche la sfera romantica della sua vita. La showgirl ha rivelato al settimanale Chi di essere pronta a rimettersi in gioco da questo punto di vista, "Chissà che in Honduras non si accenda la miccia", si è augurata prima della partenza. Com'è nata l'idea della Marini di ritornare nel reality? Stando a quanto dice questo progetto sarebbe emerso durante un incontro con Alessia Marcuzzi in treno, in cui è stata lei stessa a proporre alla conduttrice di rimettere in moto il "motore Marini". Il tutto senza dimenticare che nell'ultimo periodo l'ex Naufraga stellare ha fatto una lunga analisi sul proprio rapporto con gli uomini, realizzando di essere arrivata persino ad odiare gli uomini per via del fallimento del suo matrimonio con Giovanni Cottone. Ora però vuole cambiare rotta e chissà, "Magari mi fanno partire con qualche bel manzo o magari si sveglia Marco Ferri".

SCONTRO CON FRANCESCA CIPRIANI?

Negli ultimi giorni i fan dell'Isola dei Famosi 2018 hanno discusso a lungo sui possibili scontri in arrivo fra Valeria Marini e Alessia Cipriani. Le due vip si conoscono infatti da tempo ed in un certo senso la presenza della prima delle due blond girl è collegata alla seconda. Nel loro passato amoroso infatti c'è quello stesso Giovanni Scottone con cui la Marini è stata sposata, anche se poi ha richiesto l'annullamento del matrimonio, e con cui la Cipriani ha avuto un flirt. La stessa showgirl tuttavia ha smentito la possibilità che esista del rancore con Francesca, dato che non la conosce. Non nega però di sapere "che è una mia fa e mi imita in tutto e per tutto", ha sottolineato a Chi. Nell'ultima diretta del reality le due hanno avuto modo di parlare, ma sembra che le domande della Cipriani al suo idolo abbiano colto la Marini alla sprovvista. La concorrente infatti si è stupita nel sapere che non ha alcun problema nel parlarle, visto un recente episodio in cui l'avrebbe snobbata a Casa Signorini. Sembra però che Valeria sia intenzionata a fare tutt'altro alle Honduras e che la lite non sia fra i suoi obbiettivi principali.

