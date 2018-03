Virginia Stablum/ Uomini e Donne, la corteggiatrice non vuole più fare esterne con Nicolò Brigante

Al trono classico di Uomini e Donne la corteggiatrice Virginia Stablum dice di non voler fare più esterne con il tronista Nicolò Brigante, fino alla sua scelta.

20 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Virginia Stablum

Nella puntata di oggi, martedì 20 marzo, di Uomini e Donne i riflettori si accenderanno sul trono di Nicolò Brigante, ormai prossimo alla scelta. Il tronista siciliano ha infatti deciso di continuare il suo percorso solo con Virginia Stablum e Marta Pasqualato. Questo pomeriggio andrà in onda l’esterna tra Nicolò e Virginia. La ex fidanzata di Ignazio Moser dice che si sta innamorando e il tronista per tutta risposta la bacia. In studio Marta Pasqualato fa fatica a vedere quelle immagini, ma il colpo di grazia è per Virginia che rimane molto delusa dall’esterna di Nicolò con la rivale: il tronista, infatti, ha portato a conoscere il padre. “Io verrò il giorno della scelta perché ho detto che arriverò fino in fondo, ma non voglio più andare in esterna con te”, dice Virginia, con la voce che le trema, come anticipa il video di Witty Tv. Maria De Filippi chiede al tronista con chi vuole ballare e Nicolò sceglie Virginia.

Virginia o Marta? Il web si divide

Sui social i fan del programma di Maria De Filippi si dividono in modo equo tra le due corteggiatrici di Nicolò Brigante. “Mi auguro con tutto il cuore che Virginia abbia cambiato idea sulle esterne con Nicolò, così da non darla vinta troppo facilmente a una persona che non se lo merita per niente”, scrive su Twitter una fan di Virginia Stablum. “Ma c'è veramente gente che tifa per Virginia? Voi ci stareste mai con una persona insipida e infantile così? Mah. Quello che volete ma i controcaz**i che ha Marta per presentarsi in puntata facendosi tirar mer**a da tutti per stare con Nicolò, Virginia se li sogna”, risponde una fan della Pasqualato. Qualche critica per Marta: “Nicolò e Virginia si sono baciati e Marta esce inca**zta dallo studio. Ora io dico, va bene tutto, ma cosa ti inca**i se te lo sei limonato come non so che cosa? Ma Virginia cosa dovrebbe vedere ancora?”. In studio Nicolò conferma che manca davvero poco alla sua scelta…

