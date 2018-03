Viviana Tirelli/ Chi è? La mamma di Marco Ferri e la sorpresa in diretta (Isola dei Famosi 2018)

Viviana Tirelli, la mamma di Marco Ferri in studio a sorpresa per suo figlio. Il naufrago si commuove all'Isola dei Famosi 2018, poi incontra suo padre Riccardo

20 marzo 2018 Anna Montesano

Marco Ferri - Isola dei Famosi 2018

Come di consueto, i naufraghi che rischiano di abbandonare l'Isola dei Famosi, prima di conoscere l'esito della nomination, hanno la possibilità di "scartare" un regalo, una sorpresa. Anche per Marco Ferri è così: dallo studio, Alessia Marcuzzi passa la parola a sua madre, Viviana Tirelli, che commuove Marco salutandolo. Il naufrago è davvero felice di ascoltare la voce della sua mamma, che trova meravigliosa così come Alessia Marcuzzi che si complimenta per la sua bellezza.

DOPPIA SORPRESA PER MARCO FERRI

La signora Ferri si complimenta con suo figlio e con il percorso che sta facendo all'Isola dei Famosi, poi però lo redarguisce per la lingua: "Devo farti un appunto un appunto linguistico, non si dice involucrato, si dice coinvolto". Poi Viviana aggiunge: "Tuo padre non ha potuto essere qui stasera per problemi di lavoro ma ti manda un grosso bacio". L'ultima affermazione è però una bugia: il padre di Marco, Riccardo Ferri, è proprio in palapa ed è pronto a riabbracciare suo figlio che scoppia in lacrime e lo abbraccia con forza.

