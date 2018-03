"UNA FESTA ESAGERATA”, IL NUOVO FILM DI VINCENZO SALEMME/ Video, comicità e teatro con Tosca D’Aquino

Vincenzo Salemme porta al cinema la sua commedia presentata a teatro "Una festa esagerata" in cui ironizza su una festa di compleanno, ecco il trailer del film

21 marzo 2018 Paolo Vites

Il nuovo film del regista e attore Vincenzo Salemme esce nelle sale cinematografiche domani 22 marzo. Si intitola Una festa esagerata ed è ambientato ovviamente a Napoli. La famiglia Parascandalo sta organizzando una festa di compleanno particolarmente curata per i 18 anni della figlia Mirea, la moglie e mamma Teresa è interpretata da Tosca D'Aquino. Salemme è invece il padre e marito Gennaro che acconsente al mega evento con l'aiuto del portiere di casa, Lello, l'attore Massimiliano Gallo. La festa è cominciata da poco quando il signore che vive al piano di sotto, l'attore Nando Paone, muore improvvisamente: ovvio che non si possa ballare e ridere in queste condizioni. Il film nasce come commedia teatrale già portata in giro da Salemme che poi ha deciso di farne un film: " La commedia, in teatro, ha riscosso un grande successo e molti tra gli spettatori mi hanno fatto riflettere sulla congenialità di questo testo per una sua eventuale trasformazione in film per il cinema" spiega.

Per Tosca D'Aquino il suo personaggio "è pronto anche a passare sul cadavere dell'anziano vicino di casa che muore all'improvviso e che a suo parere, si è rivelato un inquilino particolarmente maleducato e scostumato perché con la sua improvvisa dipartita ha avuto la malaugurata idea di ostacolare il ricevimento da lei costruito a regola d'arte." Tra gli altri interpreti anche Francesco Paolantoni (l'assessore Cardellino),Giovanni Cacioppo (Don Pasquale), Andrea Di Maria (Bebè Cardellino) e Mirea Flavia Stellato (Mirea Parascandolo). Musiche originali affidate a Nicola Piovani.





