ANGELI E DEMONI/ Su Tv8 il film con Tom Hanks ed Ewan McGregor (oggi, 21 marzo 2018)

ANGELI E DEMONI/ Su Tv8 il film con Tom Hanks ed Ewan McGregor

Angeli e Demoni, il film in onda su Tv8 oggi, mercoledì 21 marzo 2018. Nel cast: Tom Hanks, Ayelet Zurer e Ewan McGregor, alla regia Ron Howard. Il dettaglio della trama.

21 marzo 2018

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST TOM HANKS

Il film Angeli e Demoni va in onda su Tv8 oggi, mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 21.30. Una pellicola del 2009 che è stata diretta da Ron Howard (Arrested development - Ti presento i miei, A beautiful mind, Apollo 13) e interpretata da Tom Hanks (Cast away, Forrest Gump, Il miglio verde), Ayelet Zurer (L'uomo d'acciaio, Ben Hur, Munich) ed Ewan McGregor (Trainspotting, La bella e la bestia, Moulin rouge). Il film è basato sull'omonimo romanzo di Dan Brown ed è il sequel di Il codice Da Vinci, sempre diretto da Howard, interpretato da Hanks e tratto dall'omonimo libro di Brown. La saga ha avuto un ulteriore seguito nel 2016 con il film Inferno. Ecco nel dettaglio la trama del film.

ANGELI E DEMONI, LA TRAMA DEL FILM

Robert Langdon (To Hanks) è un professore di simbologia con alcuni trascorsi non proprio piacevoli con il Vaticano. Quest'ultimo tuttavia lo convoca per decifrare un misterioso messaggio appena giunto alla Santa Sede, che sembra inviato dall'antica setta degli Illuminati, un gruppo che aveva giurato di distruggere il Cattolicesimo. La Chiesa si trova ora in un momento particolarmente delicato in cui la Sede Pontifica è vacante, perchè il Papa è morto e non è ancora stato eletto un successore. Il contenuto del messaggio non sembra una vuota minaccia, alcuni Cardinali sono stati rapiti. Langdon deve così cominciare ad indagare per salvare la vita dei Cardinali in pericolo, ma ben presto una minaccia ben più grave mette a rischio l'intera città di Roma. Gli Illuminati hanno rubato al CERN di Ginevra un cilindro di antimateria e lo hanno nascosto in Vaticano. Quando la batteria del cilindro si esaurirà l'antimateria causerà un'esplosione in grado di vaporizzare buona parte della Città Eterna. Ad aiutare Langdon nelle sue indagini ci sono Vittoria Vetra (Ayelet Zurer), una scienziata inviata dal CERN, e il camerlengo Patrick McKenna (Ewan McGregor), che durante il periodo di Sede Vacante fa le funzioni del Santo Padre. Decifrando i simboli usati dagli Illuminati Langdon e Vetra riescono a capire dove verrà ucciso il primo dei cardinali, ma arrivano troppo tardi. L'uomo è già morto e la sua bocca è stata riempita di terra. Il suo corpo è stato deturpato con la scritta Earth (terra). Gli omicidi degli altri cardinali seguiranno lo stesso schema, con gli stessi riferimenti agli elementi fondamentali (aria, acqua, fuoco). A questo si aggiunge l'incalzante minaccia dell'antimateria, che verrà fatta detonare dopo la morte dell'ultimo cardinale.

