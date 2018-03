Al Bano e Romina Power nonni/ La figlia Cristel è incinta: un momento di pausa dalla "crisi" per Carrisi

Al Bano Carrisi e Romina Power nonni, Cristel è incinta e aspetta il primo figlio: “E' un maschietto e arriverà a maggio, sarà per lui un nonno magico”, le dichiarazioni del cantante.

21 marzo 2018 - agg. 21 marzo 2018, 19.27 Valentina Gambino

Al Bano Carrisi e Romina Power nonni

Ormai non ci sono più dubbi: Al Bano Carrisi e Romina Power diventeranno presto nonni! La figlia Cristel è incinta e a maggio nascerà il suo primogenito. Un momento di grande gioia per il cantante di Cellino San Marco che sta vivendo un bellissimo momento lavorativo ma invece molto complicato dal punto di vista sentimentale. Continua, infatti, la crisi con Loredana Lecciso che, domenica scorsa, ha rilasciato nuove dichiarazioni a Barbara D'Urso. "Nella crisi tra me e Al Bano non c'entra solo Romina, non voglio dare colpa a terze persone, che fanno il loro gioco. - ha ammesso la Lecciso - Romina vive il proprio percorso, fa la sua vita, evidentemente potrebbe anche apparire come se avesse avuto dei dubbi sul suo operato passato e se avesse avuto dei ripensamenti, da donna ha la mia solidarietà. Però la vita va avanti". (Aggiornamento di Anna Montesano)

Dolce attesa per Cristel Carrisi

Finalmente l’ultima indiscrezione che ruotava attorno ad Al Bano Carrisi e Romina Power, corrisponde a verità: a maggio diventeranno nonni. Cristel è in attesa del primo figlio e tra pochi mesi li renderà nonni per la prima volta mettendo alla luce un bel maschietto. La notizia è apparsa tra le pagine del settimanale Grand Hotel in edicola da venerdì 23 marzo con il suo nuovo numero. Scopriamo a seguire, tutti i dettagli sulla lietissima novella. La primissima indiscrezione era stata lanciata da Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara d’Urso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset che ogni giorno, si occupa anche di dinamiche gossip e parla spesso e volentieri di Al Bano e Romina così come di Loredana Lecciso. Proprio la leccese, ospite di Domenica Live ha confermato di avere querelato la Power dopo un “litigio” social e il profilo hackerato della bionda (qualcuno si è impossessato del profilo social dell’ex compagna di Carrisi, confermando la gravidanza di Cristel). Dopo che la nostra Carmelita Nazionale aveva diffuso degli indizi, non era ancora arrivata però, alcuna conferma.

Al Bano e Romina nonni: l’euforia di Carrisi

Il mistero dietro la gravidanza di Cristel Carrisi, ha però scatenato la guerra social proprio tra Loredana Lecciso e Romina Power, le “due donne” di Al Bano che costantemente si punzecchiano a distanza. Malgrado la discussione a distanza tra le due, nemmeno il cantante di Cellino San Marco aveva ancora compreso la questione legata alla gravidanza della figlia ed anzi, aveva perfino dichiarato di essere lui stesso all’oscuro dell’intero avvenimento. Sul nuovo numero di "Grand Hotel" in uscita venerdì 23 marzo, Al Bano ha voluto ufficializzare l'arrivo con un'intervista esclusiva. "Divento nonno, mia figlia Cristel avrà un maschietto che nascerà a maggio, il mese in cui sono nato io e anche il suo bisnonno Tyrone Power". E poi ha voluto aggiungere: "Mi piacerebbe incidere una canzone dedicata a lui: alla musica potrebbe pensare sua mamma Cristel, che è una bravissima compositrice". Il cantante di Cellino San Marco, non nasconde l’euforia: "Per il mio nipotino voglio essere un nonno "magico": gli racconterò dei miei viaggi attorno al mondo, delle persone che ho incontrato, dei tre Santi che ho conosciuto. E se vorrà gli insegnerò anche a cantare".

