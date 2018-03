Amici 17/ Verso il serale, Carmen Ferreri a rischio? Emma prende il suo posto, Nicole invece...

Amici 17, continua la corsa al serale. Brutte notizie per Carmen Ferreri: Emma Muscat prende il suo posto come primo nome per Carlo Di Francesco? Il responso in arrivo

Continua la preparazione dei ragazzi di Amici di Maria de Filippi per l'accesso al serale. Al momento solo due allievi sono riusciti a conquistare l'agognata felpa verde, Einar e Lauren. Mentre loro iniziano già col preparare le prove del serale, tutti gli altri attendono di scoprire se anche loro riusciranno nella medesima impresa. C'è chi però potrebbe presto vivere un momento molto complicato e anche inaspettatamente. Stiamo parlando di Carmen Ferreri che ha avuto un importante confronto con Carlo Di Francesco. Come i fan di Amici ben sanno, la Ferreri è da sempre il primo nome del professore in questione ma, dopo la sfida con Einar, qualcosa potrebbe presto cambiare. Di Francesco lo ha fatto presente a Carmen, annunciandole che gli altri professori l'hanno invitato a rivalutare il suo primo nome.

NICOLE, MATTEO E GRACE PREOCCUPATI PER IL SERALE

Carlo Di Francesco potrebbe essere pronto a cambiare idea sul primo nome, "sostituendo" a Carmen Ferreri, Emma Muscat. A prova di ciò, il professore ha voluto parlare anche con quest'ultima, annunciandole le sue perplessità. Una notizia dura per Carmen, che ha dato poi in incandescenze. Preoccupato per il serale è anche Matteo, ex dei Black Soul Trio, che continua a lavorare duramente con Giusy Ferreri sul falsetto, sperando di arrivare al top nella diretta di sabato. Timori che accomunano anche Nicole, che non è più il primo nome di Paola Turci, e Grace, che ha chiesto un confronto con tutti i prof di canto. "Sto lottando per ottenere questo banco - ha annunciato la cantante ai professori - io volevo vedervi per sapere se voi avete bisogno di capire un po' di più su di me e mostrarvi che ho del carattere e merito quel posto" ha concluso, sperando in una possibilità in vista del serale.

