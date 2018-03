Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio / La sorprendente reazione del cantante all'intervista della compagna

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, dopo l'intervista della cantante a Vanity Fair, il cantante napoletano avrebbe preso un'inaspettata decisione secondo le indiscrezioni di Chi

Una settimana di gossip intenso per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Pochi giorni fa Vanity Fair ha pubblicato l'intervista rilasciata dalla cantante di Sora che non solo conferma la rottura con D'Alessio, ma la motiva con parole anche forti. Parole che hanno scatenato la forte reazione di Ilaria D'Alessio, figlia di Gigi, che con un post pubblicato su Instagram - poi eliminato dal social stesso - ha sfogato la sua rabbia sulla Tatangelo. Dal nuovo numero del settimanale Chi arrivano però importanti novità, che partono col svelare che l'intervista di Anna a Vanity Fair in verità risalirebbe a due mesi fa e sarebbe stata posticipata soltanto per pubblicizzare la sua partecipazione a Celebrity Masterchef Italia 2, iniziato proprio la scorsa settimana. A sorprendere però è la reazione avuta da Gigi D'Alessio di fronte a queste dichiarazioni della Tatangelo.

GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO: NUOVO ALLONTANAMENTO

Come svela il settimanale di Alfonso Signorini, Gigi D'Alessio "Si è chiuso in un inspiegabile silenzio. Non risponde ai messaggi che gli invia la compagna, non prende le distanze pubblicamente dalle durissime provocazioni della figlia, anzi fa di più - ed è proprio per questo che - ha deciso di partire all’improvviso per trascorrere qualche giorno di riposo in solitudine alle Terme di Saturnia". Questa "fuga" di Gigi non sarebbe stata presa bene da Anna Tatangelo "ha preso questo silenzio come un affronto personale, una volontà di fuga del suo uomo, un modo per non affrontare i problemi che investono la sua intimità di donna e di madre - si legge ancora su Chi - Per questo la Tatangelo ha scelto ancora una volta di allontanarsi, di mettere spazio tra lei, Gigi e le polemiche ed è andata con il figlio Andrea a Sora, dai suoi genitori e dai suoi fratelli (per altro inferociti con D’Alessio e la sua famiglia) mentre Gigi rimane solo e in silenzio alle terme". Una questione che sembra quindi soltanto complicarsi e che porta solo ad un allontanamento sempre più importante tra i due. Questo amore è davvero vicino alla fine definitiva?

