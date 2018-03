Anna Tedesco/ Uomini e Donne: la dama non è in studio. Giorgio Manetti dispiaciuto per la sua assenza

Anna Tedesco, dama del trono over di Uomini e Donne, ha lasciato il programma dopo la segnalazione di Federica Pirri. Anna non sarà in studio nella puntata di oggi, mercoledì 21 marzo.

21 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Anna Tedesco

Dopo la segnalazione di Federica Pirri su Anna Tedesco e Giorgio Manetti, la dama umbra ha deciso di lasciare il trono over di Uomini e Donne. Settimana scorsa Anna aveva detto di essere stanca di doversi giustificare continuamente su queste voci infondate su lei e Giorgio, per questo motivo (e non per la segnalazione dell’ex dama) ha abbandonato il programma. Nella puntata di oggi, mercoledì 21 marzo, Gianni Sperti si accorge dell’assenza di Anna (per cui non ha mai avuto una grande simpatia) e chiede a Maria De Filippi cosa sia successo. La conduttrice conferma che Anna ha abbandonato il programma perché riteneva ingiusto e poco rispettoso che una signora fosse andata in studio a raccontare del rapporto di amicizia tra lei e Giorgio. Maria aggiunge che non ha ancora avuto modo di parlare con Anna e chiede a Giorgio Manetti di commentare la situazione. Il Gabbiano dice di essere dispiaciuto e che secondo lui Anna non doveva abbandonare il programma per un’amicizia pulita come la loro.

Critiche sul web: è scappata

Nei giorni scorsi Anna Tedesco ha scritto un post sui suoi canali social, che sembra riferito alla sua decisione di lasciare il trono over di Uomini e Donne: “Il coraggio non è mai stato non avere paura… Le persone coraggiose sono quelle che affrontano i loro timori e le loro incertezze... sono quelle che le ribaltano a loro vantaggio usandole per diventare ancora più forti…”. I fan della dama le chiedono di tornare suoi suoi passi e di tornare nel programma: “Spero di rivederti a Uomini e Donne, rientra non andare via. Se no crederanno di avere ragione” e “Cara Anna, hanno messo a dura prova la tua sensibilità e sincerità ma non dovevi uscire. Spero di rivederti”, scrivono due utenti su Instagram. Altri invece criticano le parole della dama: “Che patetica finta come i soldi di Monopoli!! Te la sei data a gambe per non farti scoprire! Falsona!” e “Tu parli di persone coraggiose? Sei praticamente scappata dal programma per paura che venisse fuori la tua tresca col Gabbiano”. Anna Tedesco tornerà in trasmissione?

