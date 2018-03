BEAUTIFUL/ Bill corre in aiuto di Caroline per riconquistare Thomas (Anticipazioni 21 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 marzo: Caroline chiede aiuto a zio Bill per riconquistare Thomas e lui accetta volentieri. Cos'ha davvero in mente?

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful torna oggi su Canale 5 dalle ore 13:40 e con esso riprenderà la discussione tra Steffy e Ridge. Dopo quanto accaduto con Sheila, la moglie di Liam pretenderà di sapere dal padre le vere ragioni che hanno spinto Eric ad andarsene di casa. Dopo un tentativo iniziale di svicolare la questione, Ridge sarà quindi costretto a confessare alla figlia le proprie colpe. Le parlerà di quei baci scambiati con Quinn, precisando però che tra loro non c'è mai stata una vera relazione clandestina. Ma le sue parole basteranno per mandare Steffy su tutte le furie e farle comprendere che il nonno, tutto sommato, ha avuto delle ragioni più che giuste per lasciare la moglie. La Forrester esprimerà rabbia e delusione, ma come ben sappiamo, i litigi tra lei e il padre non durano mai a lungo...

BEAUTIFUL: BILL AIUTA CAROLINE

Nell'episodio odierno di Beautiful, Sally faticherà a nascondere la sua gelosia per il ritorno di Caroline a Los Angeles insieme al piccolo Douglas. A nulla serviranno le parole di Thomas, che cercherà di tranquillizzarla, confermando i suoi sentimenti. Allo stesso tempo la Spectra dovrà fare i conti anche con il timore di un nuovo colpo basso da parte di Bill, a causa della sua fissazione per il suo grattacialo Spencer. E proprio il magnate verrà tirato in ballo dalla nipote, che gli chiederà di aiutarla a riconquistare Thomas. Si tratterà di un richiesta che potrebbe anche aiutare lo stesso Bill a realizzare il suo grande desiderio, sicuramente più semplice nel caso in cui il giovane stilista lasci la Spectra. Sarà per questo che lo Spencer deciderà di correre in aiuto di Caroline e si recherà da Thomas per confrontarsi con lui sui suoi doveri di padre.

