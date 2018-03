BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La frecciatina di Stefano De Martino: "Lui ha più soldi di me"

Belen Rodriguez e Andrea Iannone fanno coppia fissa da quasi due anni. Ma cosa pensa Stefano De Martino, ex marito della modella, del pilota della Suzuki?

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone fanno coppia fissa da due anni ormai e non rinunciano a dimostrare in ogni occasione possibile di essere una coppia felice e innamorata. Solo pochi giorni fa li abbiamo visti insieme in Qatar, in concomitanza con la prima gara della stagione della MotoGp e ora si apprestano a godere di un breve periodo nella loro casa di Lugano, in attesa del prossimo appuntamento della stagione per il pilota della Suzuki. Anche i rapporti tra la modella e Stefano De Martino sono tornati ad essere buoni, dopo una separazione sofferta. La scorsa estate, infatti, i due ex coniugi sono stati visti sereni insieme al figlio Santiago come non accadeva da tempo. Eppure, da quanto trapelato nella prima puntata di Emigratis 3, andata in onda lo scorso lunedì, il ballerino non è affatto d'accordo sul poco tempo che può trascorrere insieme al figlio: "I padri separati non sono abbastanza tutelati. In base alla legge, io potrei vedere mio figlio solo due volte in un mese che educazione potrei mai dargli in così poco tempo? Cosa potrei insegnargli? Come farei a fare il padre?".

Belen Rodriguez: la frecciatina di Stefano De Martino ad Andrea Iannone

Nel suo intervento ad Emigratis, Stefano De Martino ha anche parlato di un fatto accaduto durante le sue nozze con Belen Rodriguez, durante le quali gli è stato sottratto il denaro delle buste: "Mi abbracciavano e mi mettevano una busta all’interno della giacca. A fine serata avevo due pettorali enormi, mi levo la giacca per andare a ballare e quando sono tornato non c’era più un euro. Ve lo giuro". Infine, l'attuale inviato de L'Isola dei famosi 2018 ha lanciato anche una frecciatina ad Andrea Iannone, attuale compagno della sua ex moglie. Cogliendo al balzo la richiesta di Pio e Amedeo, che gli hanno ricordato come il pilota gli avesse elargito ben 500 euro, lui ha precisato: "Ha più soldi di me!". Dopodiché ha ceduto e ha regalato ai due comici pugliesi 520 euro.

