Ballando con le Stelle 2018/ Giovanni Ciacci "nei guai": l'inaspettata accusa di Cristiano Malgioglio!

Ballando con le Stelle 2018, anticipazioni: nuovi problemi per Giovanni Ciacci. Dopo gli scontri con Ivan Zazzaroni è Cristiano Malgioglio ad accusarlo, ecco perchè

21 marzo 2018 Anna Montesano

Mentre imperversano tra web e tv i botta e risposta tra Ivan Zazzaroni e Giovanni Ciacci dopo quanto accaduto in diretta a Ballando con le stelle, per il noto volto di Detto Fatto arrivano nuove accuse. A lanciargliele, secondo quanto si legge nel numero in edicola di Nuovo Tv, sarebbe Cristiano Malgioglio. "Motivo del contendere sarebbe l'idea di far ballare Ciacci in coppia con un altro uomo" si legge sul noto settimanale, visto che secondo alcuni amici del noto paroliere ed ex gieffino, l'idea originale del 'ballo gay' sarebbe proprio di Malgioglio. "Voleva essere lui in persona a danzare con un altro uomo nel suo prossimo video" racconta una fonte vicina a Malgioglio "Cristiano pensa che Giovanni abbia proposto l'idea a Milly Carlucci spacciandola per sua ed è questo il motivo per cui non vuole più né vedere né sentire Ciacci".

Giovanni Ciacci e il "ballo gay": idea rubata a Cristiano Malgioglio?

Pare quindi ci sia maretta in corso tra Giovanni Ciacci e l'amico Cristiano Malgioglio proprio a causa dell'idea - che tanto sta facendo discutere a Ballando con le stelle - di una coppia di concorrenti composta da due uomini. E mentre Malgioglio, stando alle fonti, sarebbe furioso in quanto l'idea in questione era sua, a Vero Tv la fersione data da Giovanni Ciacci è ben diversa da questa: "Chi mi sento di ringraziare per la partecipazione a Ballando con le stelle? Sicuramente Carolyn Smith - ammette - è stata lei a dire a Milly Carlucci che a Ballando due uomini avrebbero potuto gareggiare grazie alla Same Sex Dance. Naturalmente anche a Caterina Balivo e alla stessa Milly Carlucci". Nessuna menzione, quindi, a Cristiano Malgioglio.

