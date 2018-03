CARMEN CONSOLI / A breve l’uscita di un nuovo album (David di Donatello)

La cantautrice siciliana Carmen Consoli si esibirà questa sera interpretando una canzone originale di un grande film del passato. Attesa l’uscita di un nuovo album.

21 marzo 2018 Francesca Pasquale

Carmen Consoli ai David di Donatello

Su Rai 1 sono attese grandi emozioni nella serata di premiazione dei David di Donatello, il massimo riconoscimento cinematografico italiano. Infatti, oltre alla presenza di straordinari protagonisti del cinema sono previsti esponenti della musica nostrana come Carmen Consoli, la quale si esibirà in una toccante esibizione dal vivo sulle note di una canzone originale di un grande film del passato. Tra l’altro la cantautrice siciliana in questi mesi è stata splendida protagonista della musica italiana con un bellissimo tour europeo e soprattutto con l’eccezionale duetto con Tiziano Ferro nel brano Il conforto, riscuotendo un enorme successo (il relativo ha superato abbondantemente quota 41 milioni su Youtube in quanto a visualizzazioni). Ma le buone notizie per i tantissimi fans di Carmen Consoli non finiscono qui, giacché tra breve dovrebbe essere pubblicato un suo nuovo album dal vivo intitolato Eco di sirene. L’uscita era stata inizialmente prevista per lo scorso mese di gennaio salvo poi essere stata rimandata per motivi mai chiariti.

CARMEN CONSOLI, IL 1 GIUGNO CONCERTO BENEFICO

Carmen Consoli non è soltanto un’artista molto amata dal pubblico ma anche una donna che si impegna molto nel sociale. Infatti, il prossimo 1 giugno sarà il cuore pulsante del concerto benefico che si terrà a Villa Bellini di Catania per raccogliere fondi per l’acquisizione di una nuova sede per la Onlus Namastè, un’associazione che si occupa di ragazzi alle prese con disabilità mentali. L’evento è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Catania e non a caso è stato intitolato Carmen Consoli & Friends per Namastè. A ricordare l’iniziativa è stata anche la stessa cantautrice siciliana che sul proprio profilo facebook ha pubblicato un post in cui ha evidenziato: “Una festa tra amici, un evento unico nella mia Sicilia. Non solo una bella occasione per condividere il palco con degli artisti che stimo e ai quali sono legata, ma un modo per sostenere concretamente Namastè, aiutando la Onlus ad assicurare una casa-famiglia ai ragazzi che ne hanno bisogno. #CarmenAndFriends #Namastè”.

