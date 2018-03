CRISTIANO MALGIOGLIO / "L'unica cosa di cui mi pento è non avere avuto un figlio"

Cristiano Malgioglio si racconta al settimanale Diva e Donna parlando del suo passato, dell'omosessualità mai negata e del grande vuoto per l'assenza di un figlio.

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è senza dubbio il vincitore morale del Grande Fratello Vip 2, programma che gli ha permesso di tornare alla ribalta nel mondo dello spettacolo, facendosi amare anche dai più giovani. Non certo a caso, il suo album 'Sohnos' è riuscito a conquistare anche gli adolescenti e il brano 'Mi sono innamorato di tuo marito' ha raggiunto addirittura i 16 milioni di visualizzazioni. Un successo che sorprende soprattutto Queen Malgy che, alle pagine del settimanale Diva e Donna ammette: "Prima i ragazzi per Carnevale si vestivano da Peter Pan e dall'Uomo Ragno. Ora si vestono da Malgioglio e sui social più di uno si è fatto la foto". Una popolarità che il paroliere vive con grande emozione, ammettendo di essere riuscito a raggiungerla senza cambiare personalità: "Sono sempre stato diverso e non l'ho mai nascosto. La gente lo sente. Non ho mai avuto bisogno di essere altro, non ho mai sentito la necessità di spiegare".

CRISTIANO MALGIOGLIO E L'OMOSESSUALITÀ

Nell'intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, Cristiano Malgioglio racconta anche della sua adolescenza vissuta in Sicilia, in un paesino della provincia di Catania. Qui i suoi genitori hanno dovuto fare i presto i conti con il suo desiderio di indossare i vestiti e gli abiti della madre: "Non ho mai avuto bisogno di dichiarare loro la mia omosessualità: era evidente (...) La mattina mi svegliavo e mi truccavo con il fondotinta e la cipria. A volte mi capitava che facevo colazione prima di mettermi sul viso tutta l'impalcatura e mia madre mi diceva: come sei pallido, non stai bene?" Il rapporto con i genitori è sempre stato buono, a partire dal padre che gli ha fatto conoscere la musica spagnola, che ascoltava spesso. La madre è morta invece diversi anni prima, segnando il trauma più terribile della sua vita. Per quanto riguarda le amicizie e le collaborazioni importanti, Cristiano Malgioglio ricorda con affetto di avere fatto da Cupido a Dori Ghezzi e Fabrizio De Andrè: "La storia vera è andata così. Una sera ero a Milano con Dori e lo chiamai per aggiornarlo sulle mie collaborazioni. Mi disse: 'Vediamoci a cena che ti faccio sentire il nuovo disco' e gli chiesi se potevo portare Dori Ghezzi. Lui rispose di sì.

IL RUOLO DELL'AMORE NELLA SUA VITA

Cristiano Malgioglio è sempre schietto e sincero e non si tira indietro anche quando l'intervista di Diva e Donna passa ad un tema caldo come l'amore. Il primo amante fu italiano e quell'uomo successivamente si sposò ed ebbe un figlio che chiamò Cristiano. Successivamente il paroliere ebbe diversi fidanzati stranieri, tra i quali l'attuale compagno da poco incontrato a Roma. Eppure Queen Malgy ha le idee chiare: "Diciamo che non amo né ho mai amato i legami troppo stretti e oggi più che un amore accecante, straziante, mi piace la buona compagnia e stare bene con lui". Ma c'è qualcosa che manca nella vita dell'ex gieffino e della quale si è pentito: "L'unica cosa di cui mi pento è non avere avuto un figlio. Mio padre mi diceva sempre che sarei stato un ottimo padre, diverso da lui che mi ha sempre lasciato libero. L'autoritaria era mia madre: mi telefonava sempre, anche quando ero all'estero".

