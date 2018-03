Cecilia Capriotti, Isola dei Famosi 2018/ La verità sul corna-gate e la passione per Marco Ferri di…

Cecilia Capriotti, ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018, ai microfoni del settimanale Chi, svela la verità sul corna gate che ha coinvolto anche amaurys Perez e Alessia Mancini.

21 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti, dalle pagine del settimanale Chi, svela tutta la verità sul corna gate dell’Isola dei Famosi 2018. La sua avventura in Honduras è ormai finita ma il nome della Capriotti continua ad essere accostato a quello di Amaurys Perez dopo lo scoop su un momento di passione che due naufraghi, già impegnati, avrebbero vissuto sull’isola. “La moglie di Amaurys, Angela, è un’amica, e Gianluca conosce bene lui. Quando eravamo lì, Amaurys mi ha detto in più di un’occasione: ‘sono anni che sto con mia moglie e non l’ho mai tradita e sono follemente innamorato di lei. Se poi si è parlato anche (e soprattutto) di Alessia in questo senso, allora non so”, ha detto la Capriotti. Il riferimento è alla Mancini con cui l’ex campione di pallanuoto ha legato sin dal primo giorno. A tal proposito, Cecilia ha spiegato: “Io non posso metterci la mano sul fuoco, però, alla fine, lui è stato più tempo con Alessia che con tutti gli altri” – e poi ha aggiunto – “se è potuto nascere qualcosa io non lo so, so quanto lui sia innamorato di Angela, ma Alessia è una ragazza che non stimo”.

CAPRIOTTI E IL CANNA GATE

Non poteva mancare, poi, la domanda sul canna-gate, lo scandalo che ha travolto l’Isola dei Famosi 2018 dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Cecilia Capriotti conferma la sua versione e spiega: “Torno a ripetere che non ho visto fumare marijuana, ma questo non significa che Monte non abbia fumato. Dico soltanto che, con i miei occhi, non ho visto canne e con il mio naso, non ho sentito l’odore di marijuana”. Cecilia Capriotti, dunque, non si schiera né da una parte né dall’altra e, pur essendo consapevole del desiderio del pubblico di conoscere la verità, ribadisce di non poter aiutare nessuno non avendo visto davvero nulla. Il canna-gate, dunque, continua ad essere un mistero per l’Isola dei Famosi 2018 che, probabilmente, resterà tale senza una possibile soluzione.

LA PASSIONE DI UNA NAUFRAGA PER MARCO FERRI

Nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, Cecilia Capriotti ha anche svelato un retroscena sentimentale sui concorrenti dell’isola dei famosi 2018. Secondo l’ex naufraga, una concorrente di cui non fa il nome, avrebbe provato un forte interesse per Marco Ferri. “Una naufraga si era veramente infatuata di Marco, una non sposata e senza figli, ma fidanzatissima. Lui ha risposto: ‘no grazie’”. Chi sarà la naufraga che avrebbe perso la testa per Marco Ferri? L’ultimo eliminato dell’Isola, dunque, avrebbe potuto dare vita ad una storia d’amore in Honduras, ma a quanto pare, ha preferito non farlo. La caccia, comunque, alla naufraga invaghi di Marco Ferri è ufficialmente aperta.

© Riproduzione Riservata.