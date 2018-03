Claudia Galanti ricorda la figlia scomparsa/ La lettera per la piccola Indila Carolina commuove il web

Claudia Galanti ricorda la figlia Indila Carolina, scomparsa a dicembre 2014 per un'infezione batterica, con una lettera. Oggi, 21 marzo, sarebbe stato il suo compleanno.

21 marzo 2018 Anna Montesano

Claudia Galanti (Instagram)

Era il dicembre 2014 quando per Claudia Galanti è arrivata la notizia più terribile che una donna e una mamma potrebbe ricevere: la morte di un figlio. La piccola Indila Carolina è venuta mancare a causa di un’infezione batterica a soli nove mesi. Un dramma per la nota showgirl che oggi, 21 marzo, la ricorda col cuore spezzato. Oggi infatti sarebbe stato il compleanno della bambina, che avrebbe compiuto 4 anni. Claudia Galanti la ricorda con amore, pubblicando su Instagram il primo scatto che illustra la prima scena dopo la nascita della piccola Indila. Questa dolce immagine e correlata da una commovente lettera della Galagnti proprio indirizzata alla sua bambina che non c'è più. "Questa foto la guardo spesso piccola Indila anche se non si capisce molto per me vuol dire tanto é di un 21 marzo di 4 anni fa esattamente il giorno in qui sei nata..." esordisce la showgirl.

LA LETTERA DI CLAUDIA GALANTI PER LA FIGLIA INDILA

Claudia Galanti continua: "Se sono qui a scriverti è perché anche se la vita ha tentato di separarci non ci è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò all'idea che tu sei andata via per sempre". Parole che commuovono il web quelle della showgirl, che sottolinea il dolore di una madre che non può più tenere tra le braccia la sua bambina. "I nostri pochi ricordi mi danno forza, alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno potremo sorriderci dieci, cento e mille volte ancora. Sarà una festa, nella luce, rideremo tutti come abbiamo sempre fatto, torneremo ad essere davvero felici e i nostri abbracci saranno eterni. - e conclude - Cara figlia mia, anche ora che non sei più qui sei la mia unica ragione di vita: non devo piangere, non devo abbattermi, devo pensare che tutto andrà bene perché è solo così che guardandomi tu potrai essere fiera e orgogliosa della mamma che hai te e i tuoi fratellini Liam a e Tal al quelli manchi tanto ma tanto ... Buon compleanno piccola mia".

