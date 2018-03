DANCE, DANCE, DANCE/ Anticipazioni semifinale: chi raggiungerà Silvia e Giulia Provvedi in finale? (21 marzo)

Dance, dance, dance torna in onda oggi, mercoledì 21 marzo su Fox life con la semifinale: chi conquisterà la finale tra Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi, Cristina Marino e Giulio Berruti?

21 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Dance, Dance, Dance

Grande appuntamento con la danza su Fox Life. Oggi, mercoledì 21 marzo, alle 21.15, va in onda la semifinale di Dance, Dance, Dance, il talent show in cui coppie di personaggi famosi si mettono in gioco sfidando il proprio talento ballerino. Già sicure della finalissima sono Giulia e Silvia Provvedi che, questa sera, potranno godersi lo spettacolo in assoluta serenità. A giudicare, anche in questa semifinale, le esibizioni delle coppie in gara saranno i giudici Luca Tommassini, Venessa Incontrada, Deborah Lettieri e Daniel Ezralow per i quali non sarà facile decretare l’altra coppia finalista. In questa semifinale, ospite speciale sarà Claudia Gerini. Protagonista della scorsa edizione, l’attrice tornerà a sfoggiare il suo talento da ballerina esibendosi in una coreografia sulle note di Janet Jackson. A giocarsi la finalissima, invece, saranno due coppie che, ormai, hanno raggiunto un livello altissimo ovvero Cristina Marino e Giulio Berruti, Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi. Solo una coppia riuscirà ad accedere alla finalissima dove sfiderà Giulia e Silvia Provvedi, Chi sarà?

DANCE, DANCE, DANCE, LE ESIBIZIONI DELLA SEMIFINALE

Per la semifinale di Dance, Dance, Dance Laccio ha deciso di aiutare le coppie in gare chiedendo loro di portare in scena due coreografie già eseguiti e due pezzi nuovi. La semifinale sarà formara da due manche: nella prima ci saranno quattro esibizioni singole: Tommaso Zorzi dovrà eseguire un mash-up di Bruno Mars, Cristina Marino dovrà cimentarsi su un mash-up di Rihanna; Roberta Ruiu riporterà sul palco I’m a slave for you di Britney Spears e Giulio Berruti, infine, cercherà di stupire i giudici riproponendo Take me to Church di Hozier. Nella seconda manche, invece, torneranno le esibizioni di coppia: Roberta e Tommaso dovranno eseguire una coreografia sulle note di Basta Così dei Negramaro, mentre Cristina e Giulio dovranno ballare sulle note di Luce di Elisa. Gli occhi dei giudici saranno puntati soprattutto sui maschietti delle coppie. Giulio Berruti, nel corso delle settimane, ha stupito spesso i giudici con i suoi miglioramenti e lo stesso ha fatto Tommaso Zorzi che ha portato a casa bei voti con Michael Jackson.

© Riproduzione Riservata.