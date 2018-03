DIANE KEATON/ Premio Speciale alla Carriera per la protagonista di Appuntamento al parco (David di Donatello)

L'attrice americana Diane Keaton è insignita del Premio Speciale ai David di Donatello. Per lei è il secondo David in carriera dopo quello del 1981. News.

21 marzo 2018 Francesca Pasquale

Diane Keaton ai David di Donatello

Tra poche ore su Rai 1, Carlo Conti presenta la serata dedicata alle premiazioni per i David di Donatello. Un appuntamento con tutto il meglio del cinema italiano ed alcuni straordinari protagonisti internazionali come nel caso dell’attrice americana Diane Keaton a cui verrà consegnato un Premio Speciale alla Carriera. La Keaton che ha vinto un Premio Oscar nel 1978 come Miglior attrice protagonista per l’interpretazione resa nella pellicola Io e Annie firmata da Woody Allen, nella passata stagione cinematografica ha ottenuto un buon successo grazie al film Appuntamento al parco, diretto da Joel Hopkins e nel cui cast erano presenti anche Brendan Glleson e Lesley Manville. Per la Keaton tuttavia questo non è il primo David di Donatello conquistato in carriera giacché nel 1981 lo ottenne per l’interpretazione offerta nel film drammatico Reds diretto ed interpretato da Warren Beatty assieme a Jack Nicholson e Gene Hackman. Tra l’altro questo film permise alla Keaton di ottenere la nomination come migliore attrice protagonista sia ai Premi Oscar che ai Golden Globe (per la cronaca l’Oscar venne assegnato a Katharine Hepburn per il film Sul lago dorato).

DIANE KEATON, LE MOTIVAZIONI DEL PREMIO

I David di Donatello 2018 dunque saranno anche nel segno di Hollywood con il mondo del cinema nostrano che ha deciso di premiare una straordinaria interprete come Diane Keaton. Un riconoscimento sul quale si è soffermata in questi giorni Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del Cinema Italiano. La Detassis ha ricordato come Diane Keaton sia dagli anni Settanta oltre una artista di fama internazionale e anche una icona femminile: “Dagli anni settanta ad oggi Diane Keaton si è rivelata come una delle attrici più influenti del panorama cinematografico internazionale. Icona femminile e splendida interprete, Diane Keaton è stata capace di dare vita a ruoli dalle mille sfumature, dalla lunga e proficua collaborazione con Woody Allen, che le è valsa il Premio Oscar per la commedia 'Io e Annie', fino al successo come attrice tra le più intense e carismatiche al fianco di registi del calibro di Warren Beatty, Alan Parker e Paolo Sorrentino. Impossibile non ricordare la sua interpretazione nella saga de 'Il Padrino' di Francis Ford Coppola, che la rese celebre nel ruolo di Kay Adams. Un'artista a suo agio sul grande schermo come a teatro e in tv, capace di vestire di ironia le nevrosi contemporanee: è un onore consegnare questo Premio ad una donna che da quasi cinquant'anni emoziona le platee di tutto il mondo”.

