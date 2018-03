Domenico Tedeschi/ Uomini e Donne: cucina le cime di rapa per Tina Cipollari

Domenico Tedeschi è uno dei nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese vuole conquistare l'opinionista Tina Cipollari.

21 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Domenico Tedeschi

Da qualche mese al trono over di Uomini e Donne è arrivato Domenico Tedeschi, l’esuberante cavaliere che ha deciso di corteggiare l’opinionista Tina Cipollari invece che le dame in studio. Sulle pani di “Uomini e Donne Magazine” Domenico ha confessato di subire da molti anni il fascino di Tina: “Quando l’ho vista per la prima volta in studio, l’adrenalina è andata alle stelle. Di Tina mi piace tutto, dal viso alle sue forme. Mi capita persino di sognarla la notte. Amo le donne aggressive come lei. […] Ha un carattere forte, ma non è una gatta morta. Anche se Tina mi respinge io non voglio mollare”. Nella puntata di oggi, mercoledì 21 marzo, Domenico proverà a conquistare la bionda opinionista con il suo talento culinario: il cavaliere mostrerà in studio come si cucinano le cime di rapa, piatto tipico della Puglia. L’esuberante cavaliere però non è riuscito a suscitare la simpatia del pubblico, molte le critiche sui social dopo ogni puntata del programma: “Domenico taci che tu sei appena uscito dalla caverna con la clava”, “Io vorrei sapere perché Domenico lo facciamo ancora parlare” e “Maria chiudiamo il microfono a Domenico”, sono alcuni dei commenti che circolano su Twitter.

Padre Pio mi ha detto “Vai da Maria!”

Nelle scorse settimane Domenico è stato duramente criticato per aver baciato - contro la loro volontà - Tina e Gemma Galgani. “L’ho fatto solo per far ingelosire Tina. Gemma non mi attrae: sembra Olivia, la moglie di Braccio di Ferro. Di gran lunga meglio i baci dati a Tina, che è più giovane e più bella, attraente, ‘top’!”, ha detto il cavaliere pugliese a “Uomini e Donne Magazine” commentando il bacio con la dama Torinese. Infine Domenico, campione regionale di wrestling nel ’67, ha rivelato di aver avuto una “visione” che lo ha convinto a partecipare al programma di Maria De Filippi: “Ho sognato Padre Pio che mi ripeteva: “Vai da Maria!”, ma non riuscivo a spiegarmi a cosa facesse riferimento. Dopo qualche mese, vedendo la trasmissione mi è venuto in mente che potesse trattarsi della De Filippi e ho chiamato per partecipare al programma”. E ha aggiunto: “Quest’esperienza è un modo per non arrendermi alla vita. Voglio divertirmi e combattere nella speranza di avere al mio fianco una compagna che si dimostri una guerriera, così come lo sono io”.





