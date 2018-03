ELEONORA BOI/ “Il calcio è un gioco, va preso con ironia. La mia giornata? Ve la racconto”

Eleonora Boi, conduttrice di Mediaset Premium, si racconta a Tv Sorrisi e canzoni parlando della sua passione per il calcio, cominciata allo stadio quando aveva solo quattro anni.

21 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Eleonora Boi

È un volto noto agli appassionati di sport grazie al ruolo di conduttrice su Mediaset Premium. Ma Eleonora Boi non è solo un personaggio televisivo e una protagonista del gossip, grazie alla sua relazione con Danilo Gallinari. In lei c'è grande passione, soprattutto per il calcio. Un amore nato da lontano, come da lei stessa ammesso in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha parlato del colpo di fulmine avuto allo stadio all'età di soli quattro anni. Il padre la portò allo stadio per vedere una partita del Cagliari e da allora quell'amore non è mai venuto meno: "Avevo quattro anni, vivevo in Sardegna con la mia famiglia. Papà mi portò con sé allo stadio a vedere il Cagliari: fu una rivelazione. Seduto accanto a me c'era un bambino con un tamburo: gliel'ho strappato di mano e ho cominciato a picchiare come una matta…". Non appena diventata adulta, la Boi ha quindi deciso di trasformare quella passione in un vero lavoro.

ELEONORA BOI E IL SUCCESSO A MEDIASET

Eleonora Boi ha cominciato la sua carriera in televisione in una piccola emittente sarda, ma non si è fermata, decidendo di trasferirsi a Milano dove le è stata concessa una grande possibilità. Procede infatti la sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando le tappe per arrivare a Mediset, dove ora conduce Premium Champions: "Con tanta tenacia e un po' di fortuna. Mi sono trasferita a Milano nel 2013 e ho trovato lavoro a Sportitalia; l'anno dopo è arrivata l'occasione di passare a Mediaset". Uno stile di vita per nulla avventuroso, costituito più che altro dalle stesse abitudini fin dal primo mattino: "Faccio sempre le stesse cose: mi alzo, vado in palestra, e poi corro in redazione. Qui leggo i giornali, entro in riunione e poi passo al trucco (...) Me ne vado subito a casa. Dopo due ore sui tacchi a spillo, ho la schiena a pezzi". Poco spazio dunque per il tempo libero, anche se la Boi confessa di essere appassionata di televisione e di essersi divertita lo scorso anno guardando il Grande Fratello Vip 2.

IL CALCIO È...

Nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Eleonora Boi si dice molto soddisfatta della sua collaborazione con Sandro Sabatini, persona che sa prendere il calcio con la giusta dose di ironia. Lei stessa ammette che è necessario ricordare che si tratta prima di tutto di uno sport: "…un gioco, che non va preso troppo sul serio. Ecco perché mi piace chi sa affrontarlo con ironia, come il mio collega Sandro Sabatini o Ciro Ferrara, che sa commentare le partite senza mai perdere il gusto della battuta". Per quanto riguarda il futuro delle italiane in Champions, sia lei che il collega fanno tifo per la finalissima tra Roma e Juventus, tanto che il conduttore ha promesso che andrà a Kiev in bicicletta se una delle due arriverà fino in fondo. Un viaggio che sicuramente la Boi non farà, per una motivazione molto chiara: "Io invece sono pigrissima e non ci penso nemmeno. Caro Sandro, facciamo così: io prendo l'aereo e ci vediamo là".

