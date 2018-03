Ela Weber “Soffrivo di depressione”/ Il dramma dell’ex sellerona raccontato a La Vita in Diretta

Ela Weber “Soffrivo di depressione”: il dramma dell’ex sellerona raccontato a La Vita in Diretta. La showgirl tedesca ha sofferto molto negli scorsi anni, ma ora è rinata

Ela Weber, ospite oggi a La Vita in Diretta

E’ un’Ela Weber quasi irriconoscibile quella che è stata ospite quest’oggi, negli studi del noto programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. La famosa “sellerona”, resa famosa in Italia in particolare dal programma Tira & Molla condotto da Paolo Bonolis, è praticamente sparita dal piccolo schermo dopo quell’esperienza in Mediaset. Oggi Ela ha svelato il perché ai microfoni della Rai: «Vogliamo dare un nome a quello che è successo? Depressione. E' una malattia, non è un'influenza che si può superare con un medicinale. Non esiste una cura per espellere il male. Se ne può uscire solo grazie alle persone che ti stanno vicino». La 52enne tedesca, all’epoca una donna splendida, appare ora visibilmente segnata dalla malattia.

LA SORELLA LE E’ STATA VICINO

La sua fortuna è stata avere a fianco una sorella che l’ha aiutata molto in un momento di difficoltà come appunto quello della depressione: «Mia sorella in Germania aveva una carriera consolidata – racconta Ela - ma ha mollato tutto e si è trasferita per due anni con me in Italia. Ero arrivata a un punto dove non potevo decidere più cosa volevo e cosa no. Non ero in grado, stavo troppo male. E allora lei è venuta con me, finché io non mi sono rimessa in sesto». Quindi la Weber ha concluso così il proprio faccia a faccia con Marco Liorni: «Un messaggio alle persone da casa: non buttate via la vostra vita per un momento di tristezza». Adesso la Weber vive serenamente in campagna, affiancata dai cavalli, un animale che la stessa ama: «Ho dovuto seppellire Ela per far uscire Emanuela – conclude - Oggi sono rinata».

© Riproduzione Riservata.