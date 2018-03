Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo/ Video, insieme su Instagram. Costanzo: "vera condivisione"

Elena Santarelli è ancora nell'occhio del ciclone per via della condivisione social della malattia del piccolo Giacomo ma dalla sua parte si schiera Maurizio Costanzo.

21 marzo 2018 Hedda Hopper

Elena Santarelli

Elena Santarelli torna ancora al centro delle polemiche per via delle sue ultime dichiarazioni ma, soprattutto, per aver annunciato via social del tumore che ha colpito il figlio Giacomo. Proprio la showgirl e il suo bambino sono stati protagonisti di una piccola diretta social in cui hanno ringraziato tutti coloro che hanno comprato le uova di Pasqua il cuo incasso sarà devoluto alla ricerca. 18mila euro i soldi incassati fino a questo momento secondo la Santarelli che parla seduta al fianco del figlio che non appare completamente nel video. La showgirl e il suo Giacomo ringraziano coloro che si sono mobilitati per questo progetto e invitano a continuare gli acquisti per chi volesse farlo.

L'INTERVENTO DI MAURIZIO COSTANZO

L'interesse e la lotta della Santarelli continuano nei piccolo gesti e nelle grandi conquiste per non rimanere inerme davanti all'immensità del lavoro e dell'animo di Giacomo che mostra forza, ancor di più dei suoi genitori come lei stessa ha sottolineato più volte. Proprio la sua voglia di condividere i suoi sentimenti e la sua situazione sui social è finita sotto la lente e non tutti hanno apprezzato la sua voglia di farlo. Al suo fianco si è schierato anche Maurizio Costanzo che nella sua rubrica fissa sul settimanale Nuovo Tv ha detto la sua a riguardo, scrivendo: "Il caso della Santarelli è diverso dagli altri. Mi rendo conto che ci possono essere genitori che si immedesimano nel racconto della showgirl perché magari stanno passando o hanno passato un calvario come il suo.[...] Il suo è un caso diverso". Costanzo non è l'unico ad essersi schierato con la Santarelli che ha ricevuto la solidarietà di molti vip a cominciare da Alessia Marcuzzi che spesso le ha fatto visita anche in clinica per incontrare i piccoli malati e tutti coloro che li aiutano ogni giorno a stare meglio.

