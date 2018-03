Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show/ Pace? Foto shock: abbracci e sorrisi

Eva Henger e Francesco Monte fanno pace da Maurizio Costanzo? La fotografia shock stagià impazzando sul web: abbracci e sorrisi dopo il programma insieme a Pio ed Amedeo.

21 marzo 2018 Valentina Gambino

Eva Henger e Francesco Monte fanno pace?

Poteva essere una cosa molto seria e preoccupante ed invece... il canna-gate dell'Isola dei Famosi 2018 è finito a tarallucci e vino (mettiamoci anche una spruzzatina di tarantelle e saremo tutti più felici). Ma cosa è accaduto? Come ben sapete, Francesco Monte ed Eva Henger saranno tra i protagonisti indiscussi del nuovo appuntamento stagionale de Il Maurizio Costanzo Show in onda domani sera, nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Un faccia a faccia che in tanti aspettavano da tempo, per scoprire cosa sta accadendo attualmente e gli ultimi risvolti di una faccenda che ha catturato - forse anche troppo - l'attenzione mediatica. Striscia la Notizia per esempio, il programma che se ne sta occupando maggiormente, scippando l'attenzione a trasmissioni che di questi pettegolezzi, si occupano ormai da tempo come: Mattino Cinque, Pomeriggio 5, Domenica Live e Verissimo. Nel frattempo, uno scatto condiviso in rete, ha catturato l'attenzione degli estimatori dell'Isola, provocando enorme sdegno.

Eva Henger e Francesco Monte hanno messo da parte tutti i dissapori? Le accuse dopo il canna-gate, soprattutto da parte dell’ungherese, si sarebbero susseguite una dietro l’altra, anche scavando sul privato dell’ex tronista e mettendo in mezzo perfino Cecilia Rodriguez. Inoltre, proprio la spinosa vicenda scoppiata in Honduras, dovrebbe riguardare anche Marco Ferri, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta che, sempre secondo ciò che aveva confidato la Henger, avrebbero fumato con il tarantino. Dopo numerosi litigi televisivi, il tutto si concluderà con un abbraccio ed un sorriso a favore di selfie? È probabile anche che i due siano state “vittime” di una gag del divertente duo pugliese ma, si sarebbero potuti evitare sia i sorrisi che l’abbraccio. A questo punto, non ci resta che attendere la puntata di Maurizio Costanzo Show in onda domani sera nella seconda serata di Canale 5. Sicuramente emergeranno tutti i dettagli della questione che ormai impazza in televisione fin da troppo tempo.

