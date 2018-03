FUORI CONTROLLO/ Su Rai Movie il film con Mel Gibson (oggi, 21 marzo 2018)

Fuori controllo, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 21 marzo 2018. Nel cast: Mel Gibson, Ray Winstone e Danny Houston, alla regia Martin Campbell. Il dettaglio della trama.

21 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MEL GIBSON

Il film Fuori controllo va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 21 marzo 2017, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata realizzata nel 2010 in USA e vede tra gli interpreti principali del cast Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Houston e Shawn Roberts. La pellicola è stata diretta da Martin Campbell, regista americano reso celebre da film come La Maschera di Zorro e Amore senza confini. Gran parte della trama tra ispirazione dalla serie TV Fuori controllo, che viene trasmesso in Gran Bretagna dalla Bbc nella seconda metà degli anni 80. I fan della serie sparsi in giro per il mondo, hanno accolto con grande enfasi la trasposizione cinematografica di Fuori controllo, che nel complesso ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di incassi. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FUORI CONTROLLO, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della pellicola è Thomas Graven, un poliziotto dal passato tormentato, che ha vissuto da vicino gli orrori della guerra. La sua vita è andata in mille pezzi dopo la morte di sua moglie. All'improvviso, infatti, si è ritrovato costretto a dover crescere da solo Emma, sua figlia che ora ha 25 anni. Un giorno, mentre quest'ultima sta per raggiungerlo al lavoro, viene trafitta al petto da un colpo di pistola. I colleghi di Thomas si stringono attorno a lui e cercano di aiutarlo in tutti i modi a trovare il colpevole della morte di Emma. I primi sospetti ricadono su tutti i possibili nemici che Thomas ha potuto collezionare nel suo recente passato. Accorgendosi che le indagini non portano a nulla di nuovo, l'uomo decide di fare da se, e poco dopo scopre che l'azienda presso cui lavorava Emma era legata ad affari commerciali decisamente non leciti. Sua figlia era probabilmente diventata una pedina scomoda e qualcuno ha deciso di liberarsene. Thomas non avrà pace fino a che non vendicherà la sua morte.

