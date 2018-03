Flora Canto/ Padrona di casa della «Partita Mundial» contro la violenza sulle donne

Flora Canto padrona di casa della Partita Mundiale contro la violenza sulle donne: mamma, compagna di Enrico Brignano e donna in carriera. Tutto quello che c'è da sapere.

21 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Flora Canto

Flora Canto è la padrona di casa di “Partita mundial”, un’iniziativa che unisce il calcio ad una nobile causa quella della violenza contro le donne. L’evento sarà trasmesso in diretta, in prima serata, oggi mercoledì 21 marzo su Rete 4. A raccogliere i commenti e le testimonianze dei protagonisti sarà proprio Flora Canto che continua a lavorare nel mondo dello spettacolo nonostante la recente maternità. Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, è mamma di Martina, nata poco più di un anno fa. Frutto di un amore importante e maturo, dopo i primi mesi di maternità, Flora Canto è tornata a lavoro. Oltre a recitare in teatro, è ormai diventata un volto molto popolare del piccolo schermo a cui Mediaset ha deciso di affidare il compito importante di raccontare ciò che accadrà durante la Partita mundial. «Per una volta il calcio unisce uomini e donne – dichiara Flora Canto come si legge su Io donna – di solito noi donne subiamo ogni domenica, e non solo, le partite, in questo caso il calcio gioca a nostro favore».

FLORA CANTO, DALL’AMORE CON FILIPPO BISCIGLIA AD ENRICO BRIGNANO

Flora Canto è stata fidanzata con Filippo Bisciglia. Il loro amore finì durante l’avventura di Bisciglia nella casa del Grande Fratello. Successivamente, Flora è stata una tronista di Uomini e Donne. Ricordando l’avventura sul trono del programma di Maria De Filippi, la Canto, in un’intervista, ha detto: “Quell’esperienza mi ha forgiato il carattere – ha spiegato la Canto – lì sei giudicata e criticata: mi sono fatta le ossa così e per questo ringrazio Maria”. All’interno del programma s’innamorò di Francesco Pozzessere con cui la storia è finita nel 2009. Flora, poi, si è dedicata alla carriera studiando recitazione e trovando il suo posto nel mondo dello spettacolo. L’incontro con Enrico Brignano, nonostante i 17 anni di differenza, le ha cambiato per sempre la vita. Dal loro amore è nata Martina a cui la Canto potrebbe regalare un fratellino o una sorellina. “Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomini all’antica. È generoso e premuroso. Ridiamo di tutto: l’ironia è il filo conduttore dei miei lavori, ma anche un ingrediente fondamentale per sdrammatizzare ogni aspetto della vita”, ha detto del compagno.

© Riproduzione Riservata.