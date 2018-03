Francesca Baroni/ “Aprite i libri, non le gambe”: la fidanzata di Ruben Invernizzi polemica sui social

Francesca Baroni polemica sui social: la fidanzata di Ruben Invernizzi, ancora nel mirino degli haters dopo Temptation Island 2017, risponde in modo velenoso alle provocazioni.

21 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Francesca Baroni, fidanzata di Ruben Invernizzi e protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, torna a rispondere agli haters sui social. Da quando ha partecipato al programma dell’amore di canale 5, la Baroni continua ad essere bersagliata da messaggi offensivi e durissime critiche. Stanca di dover leggere cattiverie sul proprio conto, la fidanzata di Ruben Invernizzi ha lanciato una frecciatina a tutti i suoi haters. Dopo aver pubblicato una foto della sua laurea sui social, ha scritto: “aprite i libri, non le gambe”. Una vera e propria frecciatina al veleno quella della Baroni, stanca di dover giustificare ogni scelta della sua vita solo per aver partecipato ad un programma televisivo. A denunciare il clima ostile che vive su Instagram è stata proprio la fidanzata di Ruben Invernizzi che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi ha detto: "Ne vendono a centinaia nel mio paese per irridermi e umiliarmi". Qual è stata la colpa di Francesca Baroni? Aver messo in dubbio i propri sentimenti per Ruben e aver utilizzato dei termine non felicissimi per parlare del proprio fidanzato.

AMORE A GONFIE VELE PER FRANCESCA BARONI E RUBEN INVERNIZZI

Nonostante le critiche, Francesca Baroni è riuscita a riconquistare il cuore di Ruben Invernizzi con cui è tornata insieme dopo l’avventura nel villaggio di Temptation Island. La coppia non potrebbe essere più felice anche se, per il momento, non ha ancora fatto progetti per il futuro preferendo vivere la storia giorno per giorno. “Non abbiamo progetti a lungo termine, viviamo il nostro rapporto alla giornata” – ha spiegato la Baroni al magazine Uomini e Donne News aggiungendo poi – “E’ una persona splendida, non so come farei senza di lui. Sono stata me stessa e volevo uscire dalla trasmissione con la certezza di essere innamorata di Ruben”.

