Franco Di Mare a “Uno Mattina”/ Sostituito da Marco Frittella: preoccupazione sul web

Da inizio settimana al timone di “Uno Mattina” c’è il conduttore del Tg1, Marco Frittella. Assente invece Franco Di Mare. Il web si allarma, ma il giornalista ha solo l’influenza.

21 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Franco Di Mare

Da lunedì 19 marzo alla conduzione di “Uno mattina”, al fianco di Benedetta Rinaldi, c’è Marco Frittella, volto noto del Tg1. Assente invece il giornalista Franco Di Mare, storico conduttore della mattinata di Rai 1. A comunicare il cambio in corsa l'account Twitter di Rai Uno con un messaggio: “L’apertura del 19 marzo di Uno mattina è senza Franco Di Mare che tornerà tra qualche giorno per una lieve indisposizione. Al suo posto Mrco Frittella”. Nonostante le rassicurazioni della Rai, sui social si sono scatenate ipotesi disparate sui motivi dell'assenza di Di Mare: “#Unomattina che è successo a Franco Di Mare? Come mai è stato sostituito?” e “Mia mamma e altri sono in ansia per Franco di Mare… notizie?”, hanno chiesto alcuni utenti di Twitter. Al momento non è ancora stato annunciato dei Di Mare a “Uno mattina” che oggi, per il terzo giorno consecutivo, ha visto la coppia Frittella-Rinaldi.

Problemi alla schiena

Qualche mese fa Franco Di Mare aveva dovuto abbandonare il programma per circa 7 giorni, per problema fisico legato alla schiena. Già in quell’occasione il conduttore di “Uno mattina” era stato sostituito da Marco Frittella. I fan del giornalista si erano subito allarmati, anche perché secondo le indiscrezioni Di Mare era stato ricoverato per una lombalgia. Per tranquillizzare il suo pubblico Di Mare aveva pubblicato un video su Facebook in cui spiegava i motivi della sua assenza: “Amici miei credetemi, sono molto dispiaciuto di non mantenere la promessa fatta. Ma spesso tra il dire e il fare, come si dice... la schiena dà ancora qualche problemino. Spero che tra un paio di giorni, con l'aiuto della clinica, della chimica farmacologica e di Qualcuno lassù, sarò di nuovo al timone di Unomattina. Intanto i miei ringraziamenti infiniti a Marco Frittella per la sontuosa sostituzione".

