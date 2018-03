GIORGIA/ Nel tour canterà "Onde" dell’ex compagno Alex Baroni (David di Donatello)

Giorgia protagonista nella serata di Premiazione dei David di Donatello. Nel suo Oronero Live Tour si esibisce sulle note di Onde di Alex Baroni. News.

21 marzo 2018 Francesca Pasquale

Giorgia ai David di Donatello

È finalmente arrivato il grande giorno della Premiazione dei David di Donatello, di cui Carlo Conti è il gran cerimoniere in questa diretta su Rai 1. Attori e registi nazionali e internazionali verranno insigniti di questa importante onorificenza, consegnata loro da personaggi molto amati della televisione e dello spettacolo italiano come Nino Frassica, Monica Bellucci, Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello. Inoltre ad arricchire la serata vi saranno tre raffinate esponenti del mondo della canzone italiana come lo sono appunto Carmen Consoli, Malika Ayane e Giorgia. Secondo le anticipazioni a Giorgia e le altre toccherà eseguire dal vivo le canzoni originali di alcuni grandi film del passato. In questo modo con la loro arte e la loro voce riusciranno a rendere un personale omaggio al cinema italiano. Giorgia in questi giorni è stata grande protagonista di Oronero Live Tour, un tour molto breve, solo sei date, ma ricco di significati. In primis Giorgia ha voluto sottolineare come la sua idea fosse “mettere il palco al centro per guardare negli occhi ogni singolo spettatore”.

GIORGIA, LA DECISIONE DI ONORARE ALEX BARONI NEL SUO ORONERO LIVE TOUR

Inoltre la cantante romana ha deciso di fare pochi show per questo suo Tour perché l’Oronero Live Tour serve appunto a festeggiare un anno di grandi successi. È riuscita ad ottenere non solo il disco di platino per questo decimo album in studio, ma anche per il recente singolo "Come neve" in cui duetta al fianco di Marco Mengoni. Ricordiamo inoltre che tra poco più di un mese Giorgia compie 47 anni e come lei stessa ha annunciato, ha deciso di fare solo le cose che desidera e che per molto tempo ha conservato chiuse in un cassetto. Forse sarà questo il motivo per il quale Giorgia ha deciso di cantare durante il suo tour il brano Onde dell’ex compagno Alex Baroni, che dopo la sua scomparsa dovuta ad un incidente motociclistico non aveva mai più cantato. Queste le sue parole per spiegare la sua decisione: “Per onorare gli artisti si ricordano le loro opere. La volontà è quella di fare una festa ma con un’atmosfera molto raccolta. Immagino questi live come un’occasione unica e per certi versi irripetibile”.

