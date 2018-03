Gemma Galgani/ Uomini e Donne, la dama "sceglie" Giocondo

Al trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha deciso di chiudere la relazione con Giorgio Manetti e di iniziare nuove conoscenze. La dama sceglie Giocondo.

21 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Gemma Galgani

Al trono over di Uomini e Donne sembra definitivamente archiviata la relazione tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Nelle scorse settimane la dama torinese aveva annunciato di non voler “ricominciare daccapo con la storia di Giorgio” e di essere pronta a nuova conoscenza. Una settimana fa in studio sono arrivati due nuovi cavalieri per Gemma: “Oh che bello, io ho la forza di riprendermi dopo ogni caduta”, aveva commentato la Galgani dopo l’annuncio di Maria. I due cavalieri sono Gino, ristoratore nella barocca Lecce, e Giocondo , ristoratore a Torino. Tina Cipollari ha insinuato che cavalieri sarebbero restati perché benestanti, ma la Galgani ha rivelato: “Non cerco un uomo ricco. Ho lavato i bicchieri per pagarmi il biglietto e andare a Firenze da Giorgio. Ne vado orgogliosa”, lasciando tutti perplessi. Nella puntata di oggi, mercoledì 21 marzo, del trono over Gemma Galgani decide di continuare a conoscere solo Giocondo, che vive a Torino come lei.

Il web critica i siparietti tra Tina e Gemma

Nell’ultima puntata andata in onda del trono over, Tina Cipollari ha lanciato una torta in faccia a Tina, suscitando le reazioni del popolo del web “scandalizzato” da questo gesto: “Tina ringrazia Gemma che ha reagito da gran Signora alla tua torta in faccia, atto di bullismo, mancanza di rispetto umiliare una persona davanti a un pubblico! Ma chi ti credi di essere? Non oso immaginare come avresti reagito tu al suo posto…” e “Il fatto che sia tutto palesemente organizzato rende la scena ancora più grottesca... Mi fa veramente specie che Maria, la redazione, Tina e Gemma stessa accettino di fare ste scene penose…”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. In attesa della puntata del trono over Gemma Galgani ha scritto su Facebook uno dei sui celebre messasi motivazionali: “Alcune giornate possono essere più tristi e meno sorridenti di altre ma saranno sempre vissute con lo stesso entusiasmo che la vita ci dona ogni giorno… saranno sempre combattute con le armi del sorriso… saranno sempre nostre e come tali dobbiamo viverle fino in fondo lo stesso!”.

© Riproduzione Riservata.