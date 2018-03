Gustavo Rodriguez "sparito"/ Che fine ha fatto il padre di Belen? La verità dietro l'assenza

21 marzo 2018 Anna Montesano

Gustavo Rodriguez e la figlia Belen

Che fine ha fatto Gustavo Rodriguez? È da tempo che il padre di Belen, Cecilia e Jeremias, nonché marito di Veronica Cozzani, non appare accanto alla sua famiglia. Né le foto social della famiglia Rodriguez, né gli eventi ufficiali, né tantomeno le feste di famiglia lo vedono presente ormai da molti giorni; è per questo che in molti si chiedono cosa stia accadendo al signor Gustavo e se questa separazione sia dovuta a momenti di crisi con sua moglie Veronica. Se lo chiede anche Alfonso Signorini in uno degli articoli del nuovo numero del settimanale Chi, dove si legge che in merito a questa "misteriosa sparizione" è stata contattata anche Belen Rodriguez, per arrivare poi alla Cozzani. La risposta della showgirl è però stata: “Mia madre non se la sente di rilasciare interviste”.

LA VERITÀ DIETRO L'ASSENZA DI GUSTAVO RODRIGUEZ

Una dichiarazione che ha inevitabilmente lanciato nuovi allarmi su questa lontananza di Gustavo Rodriguez dalla sua famiglia. La domanda è quindi rimasta la medesima: quale ne è il motivo? La risposta sembra arrivare da uno degli ultimi post pubblicati su Instagram dal padre di Belen che, di fronte alle insistenti domande curiose dei follower, decide di chiarire: "Mia mamma sta troppo male. un po' di pietà. contenta? Basta per favore". La nonna di Belen, Cecilia e Jeremias pare stia infatti molto male e Gustavo avrebbe deciso di partire per un po' per l'Argentina proprio per starle accanto. Un'assenza che, quindi, non nasconde alcuna crisi con la moglie Veronica, per la quale proprio negli ultimi minuti, ha avuto su Instagram una dedica d'amore.

